Horrorház okoz fejtörést az amerikai nyomozóknak: szadista videók ezreire bukkantak eltűnt női szereplőkkel, de sehol egy holttest

A 44 éves Eugene Horschot 2026 júniusában állították meg Philadelphiában, mert BMW-jével egy rendvédelmi szervek számára fenntartott helyen parkolt. Az autó hátsó ülésén egy nő is ült. Később kiderült, hogy nála egy olyan igazolvány volt, amin ugyan az ő fényképe szerepelt, de egy 2023 óta eltűntként nyilvántartott nő neve állt.

A rendőrök az autóban több hamis igazolványt is találtak, köztük egy olyat, ami a DEA (Kábítószer-ellenes Hivatal) igazolványának tűnt, Horsch fényképével. A hatóságok szerint a férfi soha nem dolgozott a szövetségi ügynökségnél. A járműből két pisztoly és a rendőrség becslése szerint mintegy 8000 dollár értékű illegális kábítószer is előkerült.

A rendőrök ezután jutottak el Eugene Horsch észak-philadelphiai otthonához. Az ingatlan korábban apja, Raymond „RC” Horsch tulajdonában volt, aki tavaly meghalt.

A házkutatás után a hatóságok már nem egyszerű fegyver- és kábítószeres ügyként kezelték az esetet, annál sokkal súlyosabb dolgok körvonalazódtak.

A házban talált bizonyítékok

A nyomozók az amerikai sajtó által csak horrorháznak nevezett ingatlanban további fegyvereket, marihuánatermesztésre utaló nyomokat, egy újabb hamis FBI-jelvényt és öt urnát találtak, amik a hatóságok szerint hamvasztott emberi maradványokat tartalmazhattak. A pincében egy olyan helyiséget is felfedeztek, amit a rendőrök „valamilyen házi laboratóriumként” írtak le. A CNN szerint a helyiségben vegyszerek voltak palackokban, hordókban és műanyag tárolókban, valamint egy körülbelül 208 literes hordó, amit vízvezetékekhez csatlakoztattak.

A legfontosabb bizonyítékot azonban a digitális adathordozók jelentették: a hatóságok elképesztő mennyiségű, több mint egymillió fényképet és több ezer videót találtak számítógépeken, merevlemezeken, pendrive-okon, kamerákon és telefonokon.