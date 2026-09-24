Leszúrta a papot egy ukrán késes támadó egy lengyel kolostorban

Egy katolikus pap meghalt, négy ember pedig megsebesült egy késes támadásban egy lengyel bencés kolostorban. A rendőrség a helyszínen őrizetbe vett egy 31 éves ukrán állampolgárt, a feltételezett támadót.

A támadás csütörtök reggel történt Jarosławban, néhány kilométerre az ukrán határtól. A lengyel Wyborcza szerint a támadó először egy, az apátság területén működő kávézóban sebesített meg egy papot. Ezután a templomba ment, ahol a 10 órás mise előtt már gyülekeztek a hívek, és két másik papot és egy harmadik embert is megtámadott. Az egyik megtámadott pap később a kórházban meghalt, a sérültek súlyos állapotban vannak.

Rendőrök beszélnek egy pappal a jaroslawi gyilkos támadás után. Fotó: HANDOUT/AFP

A lengyel belügyminiszter, Marcin Kierwiński közölte, hogy a rendőrség azonnal elfogta a támadót, és vizsgálja az eset körülményeit. Jarosław polgármestere a hét végéig gyászt rendelt el a városban. A przemysli érsekség arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak az áldozatokért, és azt hangsúlyozta, hogy a tragédia nem vezethet gyűlölethez vagy ellenségeskedéshez.

A lengyel–ukrán viszony kifejezetten feszültté vált az utóbbi hónapokban. Miután Zelenszkij ukrán elnök májusban a Lengyelországban etnikai tömeggyilkosságként számontartott, II. világháborús volhíniai mészárlásokat elkövető ukrán felkelő hadseregről nevezett el egy katonai egységet, súlyos diplomáciai válság alakult ki.

A történelmi viták mellett az ukrán menekültekkel szembeni ellenérzések is felerősödtek, erre több jobboldali párt is rájátszik Lengyelországban, miközben az ukrán politika egyáltalán nincs figyelemmel a lengyel szempontokra és érzékenységekre. A jarosławi támadás után lengyel politikusok külön is hangsúlyozták, hogy az elkövető állampolgársága önmagában nem lehet ok az ukránokkal szembeni ellenségeskedésre.