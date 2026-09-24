Meghalt Marina Vlady, a hatvanas évek szexszimbóluma

Nyolcvannyolc évesen meghalt Marina Vlady, francia színész- és énekesnő, a hatvanas és hetvenes évek szexszimbóluma. Orosz emigráns, áadásul zenészcsaládba születve megkapta a kötelező balettkiképzést, 18 évesen pedig már Brigitte Bardot méltó riválisaként emlegették Európában, miután A boszorkány című filmmel berobbant a moziba.

Ellenálhatatlan kisugárzása volt, ami színésznőként egyszerre jelentett az indulásnál előnyt, majd nyilván skatulyát is. 1963-ban megkaptta a legjobb színésznőnek járó díjat Cannes-ban, Godard-ral dolgozva a francia újhullám egyik arca lett.

Marina Vlady Godard 1967-es Két vagy három dolgot tudok csak róla című filmjében. Fotó: ARGOS FILMS / ANOUCHKA FILMS / L/Collection ChristopheL via AFP

Még tinédzserként ment férjhez a rendező Robert Hosseinhez, négy év múlva elváltak, ő pedig 1967-ben Moszkvában találkozott Viszockijjal, és össze is házasodott a legendás költővel. A Francia Kommunista Párt tagjaként ezután Párizs és Moszkva között ingázott. A KGB folyamatosan megfigyelte és lehallgatta őket, azzal is tisztában voltak természetesen, hogy Marina Vlady rendszeresen kijuttatja Nyugatra Viszockij szamizdatként terjedő verseit és hangfelvételeit. A francia állampolgárság és a nemzetközi dívastátusz védelmet jelentett számára: letartóztatni sem őt, sem Viszockijt nem merték.

Viszockij orosz népmesék által ihletett balladája, a Marja és Iván duettje, a közös francia nagylemezük egyik legsikeresebb dala:

Kelet-Európában Marina Vlady-nak még nagyobb kultusza volt, mint Franciaországban - nem véletlen, hogy még a Nekem a Balaton a Riviéra szövegében is őt emlegetik Lollobrigida és Sophia Loren mellett, mint az elérhetetlenség szimbólumát, aki helyett a lírai én azért inkább a konkrét és kézzeelfogható k-európai csajt választja természetesen. Volt ennek a Vlady-mániának egy mélyebb rétege is errefelé: az orosz származású istennő, aki érti a szláv lelket, és saját magától is próbálja megmenteni az alkoholista zseni férfit - utóbbi persze nem sikerülhetett, Viszockij szervezete 42 éves koráig bírta.

Kapcsolatuk történetét Vlady a Szerelmem, megszakadt a hangom... című könyvében írta meg a nyolcvanas években. A könyv nemcsak Európában lett gyorsan bestseller, Gorbacsov alatt a Szovjetunióban is kézről-kézre adták. Mert az egész nagy világ nekem te vagy!