Többmilliós fizetés mellett szociális bérlakásban él a kecskeméti fideszes alpolgármester

Szociális, kecskeméti rászorulók számára fenntartott bérlakásban él a fideszes alpolgármester, Fekete Gábor – derítette ki Siposné Bodrozsán Alexandra, a fideszes többségű kecskeméti önkormányzat helyben ellenzéki képviselője. Az alpolgármesternek közben majdnem 3 millió forintos fizetése van, ami mellé cafeteria és szolgálati autó is jár, valamint a nyilvános vagyonnyilatkozata alapján egészen mesés lakásportfóliót is birtokol, négy kecskeméti ingatlanban is tulajdonos – írja a KecsUp.

Siposné szerint az alpolgármester az önkormányzati vagyonleltár alapján egy 110 négyzetméteres, a városközpontban lévő komfortos, műemléki lakásban lakik a szociális bérlakás programnak hála. „Ez súlyos, ez botrányos” – mondta a Szövetség színeiben politizáló képviselő a szeptember 24-ei kecskeméti közgyűlés rendkívüli szünetében tartott sajtótájékoztatón.

A Kecsup videót is csinált a sajtótájékoztatóról.

A Siposné által megszólított Fekete Gábor azzal magyarázta a helyzetet, hogy a lakásban még a nagyapja lakott, később pedig az édesanyja szociális alapon, ez pedig öröklődött. Az alpolgármester a válása után a két fiával sokat tartózkodik ott, 4 évig oda is volt bejelentve, de az az édesanyja szociális bérlakása. „Ott él most alpolgármester úr?” - kérdezte tőle Siposné. „Részben igen” - válaszolt az alpolgármester.

A fideszes képviselő reakciója után Siposné közölte, hogy Fekete alpolgármesterként a lakásgazdálkodásért is felelős, ezért még inkább elfogadhatatlan, hogy ebben a szociális bérlakásban él. Szerinte kollégájának ezután politikai és közéleti felelősséget kell vállalnia. „Önnek le kell mondania a képviselői mandátumáról és az alpolgármesteri posztjáról is. Ez menthetetlen. Egy ilyen ember, aki megszegte az esküjét, nem viselhet köztisztséget. Szégyellje magát mélységesen!” – mondta.

A szociális bérlakáshoz jutásnak komoly feltételei vannak Kecskeméten – írja a KecsUp. A hatályos rendelet szerint szociális bérlakásba azok költözhetnek, akik az erre vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 éve kecskeméti bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek; nincs a kérelmezők vagy a velük együtt költözők tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás, családi ház, forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy üdülő-telek.

Továbbá a kérelmező vagy a vele jogszerűen együtt költözők akkor lesznek jogosultak szociális bérlakásra, ha az együttes jövedelmükből számított egy főre eső nettó jövedelem egyedülálló esetén 85.500-171.000 forint közötti, a 2–4 fős családoknál 57.000-114.000 forint közötti, míg az 5 vagy több fős családoknál 57.000-85.500 forint közé esik.