115 pénzügyi vádpont közül 114-ben elmarasztalták a Manchester Cityt

A Manchester Cityt bűnösnek találták az angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League pénzügyi szabályainak megsértésével kapcsolatos vádpontok szinte mindegyikében – írja az Athletic.

A klub ellen indított eljárásban szereplő 115 vádpont közül a lap értesülései szerint mindössze egyben nem marasztalták el a többszörös angol bajnokot.

A döntés nem jár azonnali büntetéssel, a Premier League független bizottsága még nem határozott a lehetséges szankciókról. A szabályok alapján a Manchester Cityt pénzbírsággal, pontlevonással, korábbi eredményeinek megváltoztatásával, sőt akár a Premier League-ből való kizárással is sújthatják. A klub várhatóan fellebbez.

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A Manchester City mindvégig tagadta a vádakat. A klub szóvivője az Athleticnek azt mondta, az eljárás továbbra is folyamatban van, annak több fontos eleme még lezárásra vár, ezért álláspontjuk változatlan. A City szerint az ügyet független, pártatlan és tisztességes módon kell elbírálniuk a Premier League döntéshozóinak.

A Premier League 2023 februárjában jelentette be, hogy vádat emel a Manchester City ellen, miután négy éven keresztül vizsgálta a működését. Az eljárás a 2009 és 2018 közötti időszakot érinti.

A vizsgálat hátterében a német Der Spiegel 2018-as cikksorozata állt. A lap a Football Leaks által nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján arról írt, hogy a Manchester City tulajdonosi köre olyan pénzügyi konstrukciókat alkalmazhatott, amelyek segítségével a klub a valósnál kedvezőbb képet mutathatott gazdasági helyzetéről.

A Premier League szerint a klub több alkalommal nem adott megfelelő vagy pontos tájékoztatást a liga számára a bevételeiről, különösen a szponzori szerződésekkel, valamint a játékosoknak és vezetőedzőknek fizetett összegekkel kapcsolatban. A vádak között szerepelnek az UEFA pénzügyi fair play szabályainak feltételezett megsértései, illetve a Premier League úgynevezett profitabilitási és fenntarthatósági szabályainak (PSR) megszegése.

A Manchester City szerint viszont minden pénzügyi jelentése megfelelt a szabályoknak. A klub korábban többször is azt állította, bizonyítani tudja álláspontját.

A klub korábban már került hasonló helyzetbe, 2020 februárjában az UEFA két évre kizárta volna a nemzetközi kupasorozatokból, ekkor 30 millió eurós bírságot szabott ki rá. A döntés alapja szintén a Der Spiegel által közölt dokumentumok nyomán indult vizsgálat volt.

A City fellebbezett, és a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) öt hónappal később részben helyt adott az érveinek. A CAS szerint egyes állítások nem bizonyultak megfelelően alátámasztottnak, más ügyek elévültek, ezért az UEFA nem alkalmazhatott volna ilyen súlyú büntetést. Ám testület azt is kimondta, hogy a City nem működött megfelelően együtt az UEFA vizsgálatával, amikor nem szolgáltatott egyes bizonyítékokat. Emiatt 8,8 millió fontos bírságot kaptak, amit érvényben hagytak.

Ahogy azt a lapok is kiemelik, a mostani ügy jelentősége abból is fakad, hogy a vizsgált időszak egybeesik a Manchester City történetének legnagyobb átalakulásával és sikereivel.

Fotó: OLI SCARFF/AFP

A klubot 2008-ban vásárolta meg az abu-dzabi United Group, amit Manszúr bin Zajed Ál Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek uralkodói családjának tagja vezet. A tulajdonosváltás után a City hatalmas összegeket fordított játékosokra, infrastruktúrára és a szakmai stábjára.

A klub rövid idő alatt az angol és az európai futball meghatározó szereplőjévé vált. A Manszúr-korszakban nyolc Premier League-címet, négy FA Kupát, hét Ligakupát és egy Bajnokok Ligáját nyert.

A vádak által érintett időszakban három Premier League-trófeát, két FA Kupát, négy Ligakupát és egy Community Shieldet szereztek. A klub azóta is a világ egyik leggazdagabb és legsikeresebb futballcsapata. Az elmúlt szezonokban Pep Guardiola irányításával sorozatban ért el kiemelkedő eredményeket, ám a spanyol edző tíz év után távozott. Enzo Maresca irányításával az idei szezonban a Manchester City eddig mind az öt meccsét megnyerte, és vezeti az angol bajnokságot.