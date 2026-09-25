37 zsák mohát vitt el az Aggteleki Nemzeti Parkból a mohó természetkárosító

37 zsáknyi moha került elő egy haszongépjárműből, amelyet a Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai állítottak meg Timár településen. A 27 éves nyírbogdányi sofőr a rendőr kérdésére elmondta, a mohát Háromhuta külterületéről szedték, írja a Police.hu.

A rendőrség felvette a kapcsolatot az Aggteleki Nemzeti Park igazgatóságával, akik elmondták: nagyon nem kellett volna elemelni azt a mohát.

A nemzeti park munkatársai megerősítették, hogy a szállítmány ciprusmoha. Ez ugyan nem védett növény, de a 37 darab 80 literes zsák a „terület jellegét megváltoztató mennyiség”, a származási terület pedig Natura 2000 besorolás alá esik. A növények eltávolítása után a környezet regenerálódási ideje 15-20 év.

Az ügyben a Nyíregyházi Rendőrkapitányság rakamazi rendőrőrse természetkárosítás bűntette miatt indított eljárást. A mohát pedig lefoglalták.