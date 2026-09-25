Belga katonák ezrei osztottak meg érzékeny adatokat a Straván keresztül

Több ezer belga katona személyazonossága és mozgása válhatott beazonosíthatóvá a Strava sportalkalmazáson keresztül, miután katonák éveken át rögzítették edzéseiket belga és NATO-létesítmények területén.

2014 óta mintegy négyezer katona rögzített sporttevékenységet szigorúan őrzött katonai létesítmények területén, többek közt a belga védelmi minisztérium brüsszeli központjában, a kleine-brogeli és a florennes-i légibázisokon, a zeebrugge-i haditengerészeti támaszponton, a NATO brüsszeli székházában és az észak-atlanti szövetség európai erőinek Monsban található főparancsnokságán (SHAPE).

Svéd sorkatonák részt vesznek az Aurora 23 katonai gyakorlaton a svédországi Kristianstad mellett található Rinkaby lőtéren 2023. május 6-án. Fotó: JOHAN NILSSON/TT/AFP

Az azonosított katonák mintegy kétharmadának nyilvános Strava-profilja volt, ezekből más felhasználók hozzáférhetnek egyebek mellett az érintettek vezeték- és keresztnevéhez, profilképéhez és bemutatkozásához. Sok esetben a lakóhely, az állampolgárság és a követők száma is látható. Az amerikai alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára sporttevékenységeik rögzítését és földrajzi helyzetük megjelölését. Az alkalmazás útvonalszegmenseket is létrehoz, amelyeken a felhasználók rangsorolják teljesítményüket. Ilyen szegmensek a belga hadsereg és a NATO egyes védett létesítményeinek területén is megtalálhatók. A belga védelmi minisztérium 2018-ban szigorította a katonák személyes okostelefonjainak használatára vonatkozó szabályokat.

Nem ez az első alkalom, hogy katonák akarva-akaratlanul a futóappon keresztül osztanak meg információt a nagyvilággal, ez megtörtént már szíriai, afganisztáni, dzsibuti titkos bázisok esetében, az Irán által az elmúlt időszakban támadott közel-keleti támaszpontok esetében, sőt, egy francia tisztnek a Charles de Gaulle repülőgéphordozó helyzetét is sikerült felfednie, egy fedélzeti 35 perces futással. (via MTI)