Egy izraeli tinédzser is meghalt a Kijev elleni orosz dróntámadásokban

Egy 14 éves izraeli állampolgár is meghalt a Kijev elleni legutóbbi orosz támadásban – írja az Ukrajinszka Pravda az izraeli külügyminisztérium közlése alapján. A fiú akkor halt meg, amikor lakóházba csapódott egy drón az ukrán főváros Pecserszkij kerületében.

We condemn recent Russian attacks on Kyiv by which a 14 years old Israeli citizen was killed last night, and 20 people - including the boy's mother were injured. Our condolences to the family, and the families who lost their loved ones in recent attacks on Kyiv and other cities in Ukraine and wishing quick recovery to the wounded. @andrii_sybiha @MFA_Ukraine — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 25, 2026

A minisztérium elítélte a Kijev elleni orosz támadásokat, és azt írta, hogy a tizenéves fiú mellett húszan megsérültek, köztük az áldozat édesanyja. Részvétüket fejezték ki a fiú családjának, valamint azoknak, akik elvesztették szeretteiket és hozzátartozóikat a támadásokban.

Nem ez volt az egyetlen támadás ezen a napon: Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere egy irodaházat ért orosz dróncsapásról is beszámolt, amelynek legalább négy halálos áldozata van. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a McDonald’s által használt raktárt ért támadásról is írt a közösségi médiában, emellett egy egészségügyi intézmény és egy adatközpont épülete is megrongálódott.

A szeptember 25-ei orosz támadásokban legalább öt ember halt meg, 31-en pedig megsérültek.