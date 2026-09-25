Egy izraeli tinédzser is meghalt a Kijev elleni orosz dróntámadásokban

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Egy 14 éves izraeli állampolgár is meghalt a Kijev elleni legutóbbi orosz támadásban – írja az Ukrajinszka Pravda az izraeli külügyminisztérium közlése alapján. A fiú akkor halt meg, amikor lakóházba csapódott egy drón az ukrán főváros Pecserszkij kerületében.

A minisztérium elítélte a Kijev elleni orosz támadásokat, és azt írta, hogy a tizenéves fiú mellett húszan megsérültek, köztük az áldozat édesanyja. Részvétüket fejezték ki a fiú családjának, valamint azoknak, akik elvesztették szeretteiket és hozzátartozóikat a támadásokban.

Forrás: Telegram, Obozrevatel.ua

Nem ez volt az egyetlen támadás ezen a napon: Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere egy irodaházat ért orosz dróncsapásról is beszámolt, amelynek legalább négy halálos áldozata van. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a McDonald’s által használt raktárt ért támadásról is írt a közösségi médiában, emellett egy egészségügyi intézmény és egy adatközpont épülete is megrongálódott.

A szeptember 25-ei orosz támadásokban legalább öt ember halt meg, 31-en pedig megsérültek.

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