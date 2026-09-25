Egymillió dollárra perelnek egy texasi óvodát, mert harcosok klubját szerveztek négyéves gyerekeknek

Egymillió dollárra perelnek a szülők egy Montessori óvodát Texasban, mert az ott dolgozók „gyerek harcosok klubjává” változtatták a napközit, írják keresetükben. Azt is állítják, hogy az egyik dolgozó maga is bántalmazta gyereküket.

Heather és Richard Harris legfőbb bizonyítéka az ügyben egy biztonságikamera-felvétel, amely azt mutatja: az óvoda egyik nevelője arra bátorítja saját fiát, hogy üsse és rúgja meg Harrisék gyerekét. A két kiskorú eredetileg maguktól kaptak hajba, ám a dolgozók ahelyett, hogy leállították volna a perpatvart, tovább szították azt.

A videón látható, ahogy a nevelő megragadja Harrisék gyerekének a kezét, megrázza őt és az arcába üvölt. Ezután úgy vágta őt a földhöz, „mint egy rongybabát”, írja a szülők bírósági beadványa.

Amikor az incidens napján Heather Harris elment a gyerekéért az óvodába, hisztérikus állapotban találta őt. A dolgozók eredetileg azt mondták, csupán egy másik gyerekkel kapott össze, ám az áldozat anyja követelte, hogy nézhesse meg a biztonsági kamerák felvételeit. Arról beszélt:

„Semmi sem készített fel arra, hogy azt lássam, hogy a gyerekemet megtámadja és agresszívan kezeli egy másik gyerek a nevelő utasítására. Összetört a szívem, mert nem tudtam ott lenni, hogy megvédjem a fiamat attól, hogy bántsák az óvodában, aminek bizalmat szavaztunk.”

A bírósági beadvány megemlíti, hogy az óvoda 2024 óta 16 figyelmeztetést kapott biztonsági hiányosságok miatt. Megesett, hogy egyedül hagytak gyerekeket termekben vagy az intézmény falain kívül, illetve az elsősegély-oktatásban is találtak hiányosságokat. (ICLG)