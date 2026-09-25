KSH: Augusztusban nőtt a munkanélküliség

Augusztusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer, a munkanélküliek száma 229 ezer , a munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt – jelentette pénteken a KSH. Az előző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 21 ezerrel csökkent, a munkanélkülieké 7 ezerrel nőtt, a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal nőtt a júliusi 4,5 százalékról.

A június-augusztusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 655 ezer volt, 24 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A munkanélküliek átlagos létszáma 18 ezerrel 235 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,4 százalékponttal, 4,4- ről 4,8 százalékra nőtt. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 467 ezren dolgoztak, 36 ezerrel kevesebben az előző év azonos időszakában mértnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 66 ezer volt, a külföldön dolgozóké pedig 122 ezret tett ki.

A 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta megegyezett az egy évvel ezelőtti 75,4 százalékkal. A férfiak rátája 78,9 százalékot, a nőké pedig 71,9 százalékot mutatott. A munkanélküli férfiak száma 117 ezret, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalékot tett ki. A nőknél a létszám 118 ezerre, a ráta 5,1 százalékra nőtt. A nők elhelyezkedési esélyeit a munkaerő-kereslet ágazati koncentrációja nehezíti – jegyezte meg jelentésében a KSH.

A közlemény kitér arra is, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 11,7 hónapot vett igénybe. A munkanélküliek 42,6 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 3,0 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől, míg a több mint egy éve munkát keresőké 4,2 százalékponttal, 33,7 százalékra emelkedett. (MTI)