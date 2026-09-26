A tigriskölyök után most selyemmajmot találtak ugyanannál a tiszafüredi férfinál

Újabb egzotikus állat miatt indult eljárás az ellen a tiszafüredi férfi ellen, akinél tavaly ősszel tigriskölyköt találtak – írja a police.hu. A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint csütörtökön egy pomázi közúti ellenőrzés során ezúttal egy fehér pamacsos selyemmajmot találtak az autójában.

A férfi ügye tavaly decemberben vált ismertté, amikor egy tiszafüredi házban, egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció során kölyöktigris „nyávogott rá” a rendőrökre. Az állatot először a Fővárosi Állat- és Növénykert fogadta be, ahol a Pablo nevet kapta, később a Veresegyházi Medveotthonba került.

A most megtalált majom eredetét nem sikerült igazolni, nem voltak iratai, egyedi jelöléssel sem rendelkezett. A rendőrség közlése szerint a fehér pamacsos selyemmajom tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető.

A majmot a Fővárosi Állat- és Növénykert fogadta be, karanténba helyezték. A férfit az engedély nélküli állattartás miatt ismét gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök bűnismétlés miatt őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását.