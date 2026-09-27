Kihallgatták, majd szabadon engedték a rendőrök azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Pétert Szolnokon

Garázdaság és rendzavarás szabálysértése miatt állították elő azt az 51 éves, abonyi férfit, aki szombaton tojást dobott Magyar Péter miniszterelnök felé Szolnokon. A férfit a Szolnoki Rendőrkapitányságra szállították, ahol meghallgatták, majd szabadon bocsátották – válaszolta a Telex kérdésére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A szolnoki országjárás első perceiben az ellentüntetők tömegéből dobott valaki valamit Magyar Péter felé, amikor a miniszterelnök még a bevezetőjét mondta, és éppen a pápánál tett látogatásáról beszélt. „Szeretném kérni a fideszes trollokat, hogy legyenek szívesek, ne dobáljanak italokat… Hogyha engem le szeretne önteni, nyugodtan jöjjön ide, semmi probléma, de azt szeretném kérni, hogy civileket, gyerekeket és időseket ne öntsön le semmivel” – reagált erre majd Magyar, majd elutasította, amikor esernyőket akartak fölé tartani, mondván, hogy ő nem Demszky Gábor (a volt főpolgármester 2007-ben esernyővel védte magát, amikor március 15-i beszédén több tojást dobtak felé).

A Kontroll helyszíni beszámolója szerint civil ruhás rendőrök azonnal elkapták, de ő először ellenállt az intézkedésnek, ezért földre vitték. „Kiesett a telefonom és a pálinkám” –panaszkodott ekkor a rendőröknek. Amikor a Kontroll stábja megkérdezte, miért akarta megdobni Magyart, csak annyit felelt: „Sajnálom, hogy nem a fején találtam el.”