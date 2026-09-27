Lehetetlen lesz jól felöltözni a következő napokban, akár 20 fok is lehet a napi hőingás

Nem egy helyen a 20 fokot is meghaladhatja a reggeli legalacsonyabb és a délutáni legmagasabb hőmérséklet közötti különbség a következő napokban – írja az Időkép. Az éjszakai órákban jelentősen csökken a hőmérséklet, sok helyen akár 5 fok közelébe is hűlhet a levegő, napközben azonban gyors melegédsek várhatók, többfelé akár 25 fok körüli lehet majd a csúcsérték.

A jelentős napi hőingadozás, elsősorban a gyors délelőtti melegedés hatására az arra érzékenyeknél vérnyomásproblémák, keringési panaszok jelentkezhetnek, illetve migrén, fáradékonyság és dekoncentráltság is előfordulhat – írják.