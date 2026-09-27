Forrás

Mélypont érzés: A szerhasználóknak a nagy része nem a saját szarában ül tűvel a karjában

FILM
  • A Jeti Mozi bemutatja Miklós Ádám Mélypont érzés című dokumentumfilmjét.
  • A film két szerfüggő, Boróka és Szilveszter felépülésének első másfél évét követi végig.
  • A budapesti Megálló Csoport Alapítványnál olyan terápiás módszerekkel találkoznak, mint a sziklamászás, miközben egykori szenvedélybetegek segítik őket a felépülésben.
  • Mindketten nehéz családi és személyes konfliktusokkal néznek szembe, és támogatást, megbocsátást, valamint önelfogadást keresnek.

A film forgalmazási okok miatt csak Magyarország területéről elérhető.

Stáb

Szereplők: Szilveszter, Boróka, Földényi Roland, Oláh Péter, dr. Gádorné Wéber Ágnes Rendező: Miklós Ádám
Producer: Száki Adrián
Executive Producerek: Ferenczi Gábor, Muhi András
Associate Producer: Rafay Anikó
Operatőr: Miklós Ádám, Száki Adrián
Vágó: Miklós Ádám
Zene: Sperling Andor
Hang: Császár Gábor
Colorist: Szabados Ferenc
Post Producer: Köcsky Erika
Senior Media Technician: Molnár Péter
Technical Support: Ari Károly
Gyártó: Focusfox (https://focusfox.hu/), Arrabona Studio ()

A film nem jöhetett volna létre a Megálló Csoport Alapítvány támogatása nélkül.

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