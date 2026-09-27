Mélypont érzés: A szerhasználóknak a nagy része nem a saját szarában ül tűvel a karjában

A film forgalmazási okok miatt csak Magyarország területéről elérhető.
Szereplők: Szilveszter, Boróka, Földényi Roland, Oláh Péter, dr. Gádorné Wéber Ágnes Rendező: Miklós Ádám
Producer: Száki Adrián
Executive Producerek: Ferenczi Gábor, Muhi András
Associate Producer: Rafay Anikó
Operatőr: Miklós Ádám, Száki Adrián
Vágó: Miklós Ádám
Zene: Sperling Andor
Hang: Császár Gábor
Colorist: Szabados Ferenc
Post Producer: Köcsky Erika
Senior Media Technician: Molnár Péter
Technical Support: Ari Károly
Gyártó: Focusfox (https://focusfox.hu/), Arrabona Studio ()
A film nem jöhetett volna létre a Megálló Csoport Alapítvány támogatása nélkül.