Nem sokkal felszállás után zuhant le egy helikopter Montreal közelében, négyen meghaltak

Lezuhant egy helikopter a kanadai Montréal közelében helyi idő szerint szombaton, a jármű mind a négy utasa életét vesztette - közölték helyi hatóságok.

A CBC kanadai közszolgálai televízió úgy tudja, a helikopter a Montréaltól 55 kilométerre délkeletre lévő Sainte-Brigide-d'Iberville közelében zuhant le, és már lángokban állt, mire a mentőegység a helyszínre értek.

A rendőrség szerint a tragédia nem sokkal felszállás után történt, azt azonban egyelőre nem közölte, kié volt a helikopter, sem azt, mi volt az útvonala. Audrey-Anne Bilodeau őrmester szerint azonban a repülőgép egy magánhelikopternek tűnt, az áldozatok azonosítása pedig akár napokat is igényelhet. Az ügyben vizsgálat indult. (MTI, BBC)