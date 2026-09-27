Sajátos országjárásba kezdett Orbán Viktor

Nemrég indította újra országjárását a miniszterelnök, Magyar Péter, akiről a volt kormányfő, Orbán Viktor is példát vett: ő is elkezdte járni az országot. A Magyar Nemzet erre vonatkozó információit Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is megerősítette.

Orbán Viktor minden megyében a megyei választmány tagjaival találkozik, jellemzően egy megyei választmányi ülés keretében, árulta el Havasi. Tájékoztatása szerint a találkozók témája jóval szélesebb annál, mint hogy pusztán a párt szervezeti működésével kapcsolatos technikai kérdéseket vitassák meg. A beszélgetések középpontjában a politikai helyzet, a közösség összetartása, valamint Magyarország és a Fidesz jövője áll.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A kommunikációs igazgató szerint ezek elsősorban kérdezz-felelek jellegű beszélgetések, amelyek során a megyei választmányok tagjai közvetlenül tehetik fel kérdéseiket a pártelnöknek.

Az országjárásból eddig két megye érintett, így a tervek szerint az elkövetkezendő időszakban további 17 megyei választmánnyal találkozik még Orbán Viktor. A látogatásoknak nincs előre meghatározott végdátuma, az ütemezés attól is függ, hogy az egyes megyei választmányok mikor tartanak ülést, illetve miként illeszthető össze az időpont a Fidesz elnökének programjával. A találkozókon ugyan Lázár János is részt vett eddig, de nincs szó közös országjárásról, ahogy Havasi szerint ezek az egyeztetések nem kapcsolódnak Lázár nyári felméréséhez sem, amely során a párt szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotát kellett felmérnie.