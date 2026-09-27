Robbanószerek után kutat a rendőrség a brit Fairford katonai támaszpontnál, a környéken élőket evakuálták

A Gloucestershire megyei rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával az angliai RAF Fairford katonai támaszpontnál, a brit hadsereg különlegesen kiképzett tűzszerész egységei mindeközben megkezdték számos jármű átvizsgálását. Az incidens kivizsgálását a brit terrorelhárítás vezeti. A történtek miatt a közeli Whelford falu lakóit is evakuálták és átmenetileg egy szabadidőközpontba vitték őket.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A BBC-nek nyilatkozva Tristan Wilkinson, Cotswold kerületi tanácsos arra kérte az embereket, hogy „maradjanak nyugodtak”.

„Ez új, ezért a találgatásokat a lehető legkevesebbre kell csökkentenünk. Csak annyit kérek, hogy az emberek maradjanak távol a környéktől. Ez egy komoly incidens” – tette hozzá.

A brit királyi légierő (RAF) fairfordi bázisát jórészt az amerikai légierő használja, és ez az egyetlen olyan nagy-britanniai támaszpont, amely képes B-52-es, illetve B-1-es és B-2-es hadászati bombázók fogadására.

Az amerikai légierő egyik B-52-ese Fotó: JOSEPH PICK/AFP

A bázis az elmúlt hónapokban a tiltakozások középpontjába került, mivel a brit kormány úgy döntött, engedélyezi az Egyesült Államoknak, hogy használják a támaszpontot az iráni rakétabázisok elleni csapások végrehajtására, amelyek a Hormuzi-szorosban lévő hajókat támadják.

Az iráni Forradalmi Gárda júliusban azt mondta Nagy-Britanniának, hogy ne engedélyezze az amerikai bombázók felszállását a bázisról. Akkoriban egy kormányszóvivő azt mondta: „Fegyveres erőink készen állnak arra, hogy megvédjék az Egyesült Királyságot bármilyen támadástól, akár a saját földünkön, akár külföldről. Az Egyesült Királyság a nap 24 órájában készen áll az önvédelemre.” (MTI, BBC, The Guardian)