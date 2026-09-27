Robbanószerek után kutat a rendőrség a brit Fairford katonai támaszpontnál, a környéken élőket evakuálták

A Gloucestershire megyei rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával az angliai RAF Fairford katonai támaszpontnál, a brit hadsereg különlegesen kiképzett tűzszerész egységei mindeközben megkezdték számos jármű átvizsgálását. Az incidens kivizsgálását a brit terrorelhárítás vezeti. A történtek miatt a közeli Whelford falu lakóit is evakuálták és átmenetileg egy szabadidőközpontba vitték őket.
A BBC-nek nyilatkozva Tristan Wilkinson, Cotswold kerületi tanácsos arra kérte az embereket, hogy „maradjanak nyugodtak”.
„Ez új, ezért a találgatásokat a lehető legkevesebbre kell csökkentenünk. Csak annyit kérek, hogy az emberek maradjanak távol a környéktől. Ez egy komoly incidens” – tette hozzá.
A brit királyi légierő (RAF) fairfordi bázisát jórészt az amerikai légierő használja, és ez az egyetlen olyan nagy-britanniai támaszpont, amely képes B-52-es, illetve B-1-es és B-2-es hadászati bombázók fogadására.
A bázis az elmúlt hónapokban a tiltakozások középpontjába került, mivel a brit kormány úgy döntött, engedélyezi az Egyesült Államoknak, hogy használják a támaszpontot az iráni rakétabázisok elleni csapások végrehajtására, amelyek a Hormuzi-szorosban lévő hajókat támadják.
Az iráni Forradalmi Gárda júliusban azt mondta Nagy-Britanniának, hogy ne engedélyezze az amerikai bombázók felszállását a bázisról. Akkoriban egy kormányszóvivő azt mondta: „Fegyveres erőink készen állnak arra, hogy megvédjék az Egyesült Királyságot bármilyen támadástól, akár a saját földünkön, akár külföldről. Az Egyesült Királyság a nap 24 órájában készen áll az önvédelemre.” (MTI, BBC, The Guardian)
„Az amerikaiak vadászgépeik nagy részét Ciprusra telepítették át. Támadásokat indítunk Ciprus ellen mindaddig, amíg az amerikaiak onnan is távozni nem kényszerülnek” – nyilatkozta egy iráni tábornok.