A rendőrség felszólította a 24.hu kiadóját, hogy adja ki a Belügyminisztérium államtitkárának címét

A 24.hu-t kiadó Central Médiacsoport Zrt.-t szeptember második hetében azzal kereste meg a III. kerületi rendőrkapitányság, hogy eljárást folytat nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja miatt, ezért azt kérték, hogy nyolc napon belül adják meg „munkatársuk”, Kálnoki-Kiss Attila személyazonosító adatait, különösen lakcímét, tényleges tartózkodási helyét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail-cím) – írja a 24.

A lap azt válaszolta, hogy volt kollégájuk már nem dolgozik ott, de közismert, hogy májusban épp a rendőrséget is irányító és felügyelő Belügyminisztérium sportért felelős államtitkárává nevezték ki.

Kálnoki-Kiss Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára beszédet mond a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem diplomaosztó ünnepségén a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban 2026. július 11-én. Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

De a kapitányságvezető-helyettes alezredes most újabb felszólítást küldött, már kétnapos határidővel:

„Tekintettel arra, hogy korábbi munkatársaik személyes adataival is rendelkezniük kell, nyomatékosan felhívom a figyelmüket, hogy az adatszolgáltatást nem tagadhatják meg arra való hivatkozással, hogy jelenleg már nem munkatársuk fent nevezett személy, ezért kérem, hogy a kért adatokat mielőbb hatóságom rendelkezésére bocsátani szíveskedjenek.”

„Kétségtelen, hogy volt kollégánk Kálnoki-Kiss Attila néven látja el a sportállamtitkári teendőket – ezzel együtt komolyabb nyomozás nélkül is biztosan megtalálható a Belügyminisztériumban” – írja a lap a rendőrség furcsa eljárásáról.

Mivel azt is megkérdezték, hogy a 24.hu-t működtető szerverek 2025. augusztus 19. napján milyen címen voltak fellelhetők, ezért a lap azt gyanítja, hogy egy molesztálással és verbális abúzussal vádolt röplabdaedzőről szóló anyaguk miatt jár el a rendőrség.