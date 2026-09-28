A rendőrség felszólította a 24.hu kiadóját, hogy adja ki a Belügyminisztérium államtitkárának címét

A 24.hu-t kiadó Central Médiacsoport Zrt.-t szeptember második hetében azzal kereste meg a III. kerületi rendőrkapitányság, hogy eljárást folytat nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja miatt, ezért azt kérték, hogy nyolc napon belül adják meg „munkatársuk”, Kálnoki-Kiss Attila személyazonosító adatait, különösen lakcímét, tényleges tartózkodási helyét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail-cím) – írja a 24.
A lap azt válaszolta, hogy volt kollégájuk már nem dolgozik ott, de közismert, hogy májusban épp a rendőrséget is irányító és felügyelő Belügyminisztérium sportért felelős államtitkárává nevezték ki.
De a kapitányságvezető-helyettes alezredes most újabb felszólítást küldött, már kétnapos határidővel:
„Tekintettel arra, hogy korábbi munkatársaik személyes adataival is rendelkezniük kell, nyomatékosan felhívom a figyelmüket, hogy az adatszolgáltatást nem tagadhatják meg arra való hivatkozással, hogy jelenleg már nem munkatársuk fent nevezett személy, ezért kérem, hogy a kért adatokat mielőbb hatóságom rendelkezésére bocsátani szíveskedjenek.”
„Kétségtelen, hogy volt kollégánk Kálnoki-Kiss Attila néven látja el a sportállamtitkári teendőket – ezzel együtt komolyabb nyomozás nélkül is biztosan megtalálható a Belügyminisztériumban” – írja a lap a rendőrség furcsa eljárásáról.
Mivel azt is megkérdezték, hogy a 24.hu-t működtető szerverek 2025. augusztus 19. napján milyen címen voltak fellelhetők, ezért a lap azt gyanítja, hogy egy molesztálással és verbális abúzussal vádolt röplabdaedzőről szóló anyaguk miatt jár el a rendőrség.