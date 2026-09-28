Bóka János azt mondta, hogy rendőrök vannak a parlamentben, majd Magyar felszólítása után kijelentette, hogy mégsem

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva arról beszélt, hogy rendőrök vannak a parlamentben.

„Ma ugyanis Magyar Péter csettintésére összeült az Országgyűlés rendkívüli ülése. Csak azért, hogy az abszolút politikai filmszínház legújabb epizódját minél hatékonyabban le lehessen forgatni. Ezért vannak rendőrök már most az Országház épületében. Anélkül, hogy bármilyen nyomozás, taktikai szempont ezt indokolná.”

Bóka János Fotó: Bankó Gábor/444

Az állításra Magyar Péter reagált is a viszontválaszában. Azt mondta, bár Bóka a szokásosnál is unalmasabbat standupolt, „ordas nagy hazugságokra így is futotta”. A Fidesz frakcióvezetője ugyanis azt állította, hogy rendőrök vannak a parlamentben.

„Ugyan lehetnének, mert igény lenne rájuk, de nincsenek. Úgyhogy nagyon szépen kérem, álljon fel, és mondja azt a magyar embereknek, hogy hazudott. Forsthoffer Ágnes elnökasszony az előbb írt nekem, hogy ez egy ordas hazugság, nincsenek rendőrök az épületben.”

Bóka ekkor felállt, és azt mondta, jelenleg nincs rendőr az épületben.