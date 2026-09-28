Nyomoz a NAV Rákay Philip Petőfi-filmje miatt

Költségvetési csalás gyanújával nyomozást indított a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV) a Most vagy soha! című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. Mindezt a NAV erősítette meg a Telexnek.

Rákay Philip a Most vagy soha! premierjén Fotó: Németh Dániel/444

Rákay Philip 2024-ben bemutatott történelmi kalandfilmje a magyar filmgyártás történetének addigi legköltségesebb alkotása volt: a Nemzeti Filmintézet (NFI) 4,7 milliárd forintos állami támogatást ítélt neki oda, mely a filmgyártáshoz kapcsolódó 30 százalékos adókedvezménnyel együtt összesen 6,1 milliárd forintba került, de a hvg.hu szerint a költségek összesítésével már 7,022 milliárdos gyártási költséget kapott eredményként.

A NER egyik presztízsfilmjeként kezelt Most vagy soha! témája Petőfi Sándor és a márciusi ifjak részvétele volt az 1848. március 15-i forradalomban. A forgatókönyvet Kis-Szabó Márk írta Rákay és Szente Vajk közreműködésével, a rendező Lóth Balázs volt. A filmre a nézettségi adatok szerint összesen 169 074 jegyet adtak el a mozikban, és 339 119 570 Ft bevételt termelt a jegypénztáraknál, de ebben benne vannak az iskolák, ahol kötelező program volt a megtekintése. (via Telex)