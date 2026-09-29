312 km/h-val mértek be egy kocsit Franciaországban, de a sofőr sehol sincs a 90-es táblánál 333-mal verető őrült spanyolhoz képest

Egyből trélerre rakták a Porschét

312 kilométer/órás sebességgel fotóztak le francia csendőrök egy Porsche 911 GT3-as sportkocsit Franciaországban, egy Haute-Savoie tartománybeli autópályán. A tettes jogosítványát helyben bevonták, az autót lefoglalták és elvontatták.

Erről minden franciának – így az ügyről posztoló csendőröknek is – a Taxi 2 című film jelenete ugrott be, amikor a rendőrök nem akarják elhinni, amit a traffipaxon látnak, miszerint az a fehér Peugeot 406-tal ment. „Főnök, a legnagyobb tisztelettel, de azt hiszem, ez egy 406-os volt” – mondja a rendőr a filmben a felettesének.

Ez náluk azért is válhatott szállóigévé, mert Franciaországban régóta drákói harcot folytatnak a gyorshajtók ellen, így Európában ez volt az egyik első hely, ahol automata kamerák sorát szerelték fel. Emiatt is lehetséges, hogy az új, 312-es rekordjukkal – az előző 287-as volt – sehol sincsenek európai összehasonlításban.

Európa-csúcs persze nem létezik, de némi keresgéléssel találni egy 388 km/h-val megfogott belga autóst 2023-ból. A spanyol hatóságok tíz évvel ezelőtt közzétett toplistáján akkor egy autópályán 340-nel bemért autós vezetett, de nála is súlyosabb alak volt az, aki 333-mal hajtott egy sima főúton, ahol 90-es limit volt.

A leghülyébb európai extrém gyorshajtó pedig az a svájci volt, akit nem traffipax buktatott le, hanem saját maga vette videóra 2011-ben, ahogy 325-tel vereti a Bentley-jével az autópályán.