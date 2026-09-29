Ezekben napokban akár 20–25 fokos is lehet a hőingás

A következő napokban különösen nagy szükség lesz a réteges öltözködésre, mivel jelentős, helyenként akár a 20–25 fokot is elérő napi hőingásra számíthatunk – írja előrejelzésében az Időkép. Vagyis a koránkelők még kabátban fognak elindulni otthonról, hogy aztán délután már izzadjanak a napon.

Kedd reggel több helyen is 5–10 fok közé hűlt a levegő, de északkeleten nem voltunk messze a fagytól sem: Zabaron például hajszál híján fagyott. Délután azonban az ország nagy részén 22-26 fokot mérhetünk, vagyis 20-25 fokos napi hőingás is lehet, ami megterhelő a szervezetnek, miután folyamatosan szabályoznia kell a belső hőmérsékletét.