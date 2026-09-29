A címben is olvasható mondatot egy rendőr írta egy emailben, aminek címzettjei közt vélhetően véletlenül maradt ott a HVG munkatársa, Martini Noémi is. A levél „Kedves Attila!” címzéssel indul, vagyis feltehetően nem az újságírónak szánták, majd azt írják benne, hogy Soma (valószínűleg Csécsi Soma szóvivőre utalnak) szerint „egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni”.

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályától kapta mindezt a HVG munkatársa, miután a BRFK kommunikációs osztályát megkeresve interjút kért Budapest rendőrfőkapitányától, Baricska Norbert Tamás ezredestől, a budapesti utcai zaklatások témakörében. Ám a rendőrség kommunikációs osztálya nem kívánt élni az interjú lehetőségével, és arra kérték az újságírót, inkább küldje el kérdéseit, amik közül csak párra válaszoltak, ezért az újságíró arról érdeklődött, miért nem teheti fel a kérdéseit személyesen a rendőrség képviselőinek.

Erre érkezett aztán a gúnyos, kékharisnyás reakció.