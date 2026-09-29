Meglepetés: Mészáros Lőrinc autós cége közbeszerzést nyert

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A korábbi tenderbajnok a kormányváltás után is tud olyan ajánlatot adni, amivel az első helyen végez – írja az mfor.hu, miután Mészáros Lőrinc autós cége, a Mészáros1 Autókereskedő Kft. lett a befutó az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. pályázatán.

Mint írják, a 2026 júliusában az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumhoz került, és szeptemberben új vezérigazgatót kapó IKK gépjárművek bérletére és flottarendszerű üzemeltetésére írt ki pályázatot. A cég flottaszolgáltatás keretében 2 darab középkategóriás, kombi személygépjárművet szeretne bérelni hosszútávra, 60 hónapra, azaz 5 évre. A tendert végül a legalacsonyabb árat ajánló Mészáros1 Autókereskedő Kft. nyerte el, a megbízás díja közel 22,4 millió forint. A Road Capital Kft. 23,1 millió, a Mercarius Flottakezelő Kft. 23,4 millió, a CFS Europe Zrt. pedig 28,2 millió forintot ajánlott.

Ahogy azt az mfor.hu is írja, ezzel szemben a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet flottatenderén nyáron nem Mészáros cége nyert: a Mészáros1 Autókereskedő Kft. és a Mercarius Flottakezelő Kft. hiába adta a legalacsonyabb ajánlatot, a végeredményt érvénytelennek nyilvánították, így végül a LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zrt. kapta meg a 250 millió forint értékű megbízást.

Mindeközben a korábbi közbeszerzési esetek miatt hűtlen kezelés és versenyt korlátozó megállapodás bűntette miatt nyomozást folytat a rendőrség a Mészáros M1 Kft. és a Mercarius Kft. közpénzes flottatendereivel összefüggésben.

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