Pénteken Kisvárdán tart fórumot Magyar Péter

A héten a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárdán, a héten őrizetbe vett volt fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városában folytatódik a miniszterelnök országjárása. Magyar Péter már hétfőn a parlamentben beszélt arról, hogy pénteken Kisvárdára látogat, de ma egy Facebook-posztot is szentelt annak, hogy a Seszták Miklós nélküli Kisvárdán lesz fóruma pénteken délután négy órakor.

Fotó: Bankó Gábor/444

A KDNP-s politikust az úgynevezett Volánbusz-ügyben hétfőn gyanúsították meg, majd őrizetbe is vették, miután a parlament egyhangú szavazással – a fideszes és KDNP-s képviselők távollétében – felfüggesztette a mentelmi jogát. Seszták a NER tizenhat évében, 2010-2026 között volt a kisvárdai egyéni választókerület parlamenti képviselője, 2014-2018 között az Orbán-kormány fejlesztési minisztere.

Csigafeldolgozótól kóser brokkolin át lówellnessig terjedő extrém beruházásokkal varázsolt kelet-magyarországi Disneylandet a városból – erről itt írtunk bővebben –, de ennek a másik oldala az volt, amiről a tiszás Dicső Viktória, Seszták idén tavaszi legyőzője úgy beszélt: szorongásban, félelemben éltek az emberek. A kormányfő szerint ezért az ott élők felszabadulásként élik meg „Orbán Viktor bűnöző miniszterének őrizetbe vételét”. Magyar Péter a rendezvényre invitáló posztját így zárta: „Én ott leszek. Seszták Miklós nem.”

A miniszterelnök országjárásának ez lesz a negyedik állomása, eddig Veszprémben, Pécsen, majd legutóbb most szombaton Szolnokon járt. A szolnoki állomásán megpróbálták egy tojással megdobni, előtte a pécsi fórumról hazafelé menet Szekszárdon bort locsoltak rá.