Saját anyósa és apósa együtt lőtték le egy játszótér mellett a New York Times kvízrovatának egyik vezetőjét, aki bántotta az unokáikat

Jonathan McKinsey

A saját 77 éves anyósa és apósa együtt lőtték agyon egy kaliforniai játszótér parkolójában a 40 éves Jonathan McKinsey-t, aki a New York Times híres kvíz- és keresztrejtvény-szekciójának technikai vezetője volt - jelenti a BBC. Az eset még szombaton délután történt a kaliforniai Dublinban. A hétvégi, kora délutáni időpont miatt mind a játszótér, mind a parkoló tele volt emberekkel. Így annak is volt szemtanúja, ahogy az idős pár tagjai, Shouyong Zhang és Shili Chen kézen fogva odasétálnak, beleeresztenek egy tárat a vejükbe, majd elsétálnak. Nem menekültek el, hanem tovább sétálgattak a környéken, így pár perccel később a tetthelytől nem messze, ellenállás nélkül tartóztatták le őket.

A pontos indítékot még nem tudni, de az amerikai sajtónak vannak sejtései az áldozat előélete alapján. A felek az ABC News szerint ugyanis igen csúnya családi vihar közepében voltak. McKinsey és a felesége, a gyanúsítottak lánya, durva válás közepén járnak, amiben mindkét fél házastársi erőszakkal vádolja a másikat, és mindketten próbálják megszerezni két közös gyerekük felügyeletét. McKinsey ellen ezzel párhuzamosan 2025 óta folyik eljárás a gyerekeinek bántalmazása miatt. A vád szerint arcon ütötte a hatévest, és egyszer több mint egy órára egyedül hagyta otthon a kétévest. Az ügyben a jövő héten tartották volna a következő tárgyalási napot.

A sors fintora, hogy az idős párt az emberölés mellett gyermekek veszélyeztetésével is gyanúsítják, mert egy rakás játszó gyerek közelében lőtték le a vélelmezett gyerekbántalmazót.