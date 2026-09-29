Tanáraira és iskolatársaira támadt egy diák Szlovákiában, egy ember meghalt

Egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek, miután késes támadás történt Szlovákiában egy iskolában, az észak-szlovákiai Szaniszlófalván. A kedd reggeli támadásról szóló információkat a mentőszolgálat és a rendőrség is megerősítette a TASR szlovák hírügynökségnek. A mentőszolgálat két mentőautót és két mentőhelikoptert is küldött a helyszínre. A Paraméter azt írja, a TA3 úgy tudja, az elkövető egy nyolcadikos fiú volt, aki késsel támadt egy lányra és két tanárnőre.

Az első hírek szerint egy 61 éves nő belehalt sérüléseibe, egy 44 éves nő a mellkasán szenvedett szúrt sérülést, egy gyerek pedig kritikus állapotban van. Mindkettőjüket mentőhelikopterrel vitték kórházba.

A Paraméter szerint Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter és Tomáš Drucker oktatásügyi miniszter is a helyszínre tart, és úton van Staškovba Kamil Šaško egészségügyi miniszter is. Drucker a közösségi oldalán közölte, hogy a történteket követően a minisztérium segítséget és szakmai támogatást nyújt az iskolának.

A történtekre reagált Robert Fico miniszterelnök, aki azt írta, figyelemmel kísérik a helyzetet, és készen állnak „minden szükséges segítség és együttműködés biztosítására”. Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint a staškovi alapiskolában történt támadás komoly figyelmeztetés az egész társadalom számára.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia (PS) elítélte a támadást, Michal Šimečka, a mozgalom elnöke pedig emlékeztetett arra, hogy nem ez volt az első erőszakos incidens az iskolákban, és társadalmi szinten nyilvánvalóan olyan problémával állunk szemben, amelyet kezelni kell.

2025. január 16-án már történt egy késes támadás egy szlovákiai gimnáziumban. Akkor egy tanár és egy diák meghalt, egy másik diák pedig megsebesült, a 18 éves elkövetőt a rendőrség előre kitervelt emberöléssel gyanúsította meg.