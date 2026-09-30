12 nő holttestét találták meg a dél-afrikai főváros mellett, válságintézkedéseket vezettek be

Gyászolók az egyik meggyilkolt nő temetésén Fotó: EMMANUEL CROSET/AFP

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök kedden bejelentette, hogy országszerte megtisztítják a magas kockázatú területeket, miután mindössze két hónap alatt 12 nő holttestét találták meg egy Johannesburgtól keletre fekvő környéken.

A halálesetek országos felháborodást váltottak ki az országban, ahol a nemi alapú erőszak aránya az egyik legmagasabb a világon.

Ramaphosa úgymond multidiszciplináris, országos szintű vészhelyzeti intézkedéseket jelentett be a gyilkosságok után, amelyek miatt eddig négy személyt vettek őrizetbe. „Érthető módon széles körben elterjedt a félelem”, hogy ennyi holttest ilyen közel egymáshoz „egyetlen elkövető művére utalhat”, de eddig a rendőrség nem talált erre utaló bizonyítékot.

Tiltakozó felvonulás Johannesburgban Fotó: MZINGENKOSI SIBANDA/AFP

Arról beszélt, hogy a nemi alapú erőszak „nem fogadható el a dél-afrikai élet természetes részének”, és elismerte, hogy az ország „nem tett eleget” a nők és lányok védelme érdekében. Ezért új intézkedéscsomagot jelentett be a nők és lányok védelmének elősegítésére.

Minden önkormányzatnak haladéktalanul el kell kezdenie a nők biztonságát vizsgáló felmérést;

meg kell határozni a magas kockázatú területeket, és azokat kezelni kell;

„Ezeknek a felméréseknek fel kell tárniuk a meghibásodott utcai lámpákat, az elhagyott épületeket, a nem biztonságos közlekedési útvonalakat és létesítményeket, a rosszul őrzött parkokat, valamint az egyéb olyan körülményeket, amelyek veszélybe sodorják a nőket.”

A kormány az alkohollal kapcsolatos erőszak visszaszorítására is törekszik. „Az alkohol nem okoz nemi alapú erőszakot, és soha nem szolgálhat mentségül rá. A felelősség mindig az elkövetőt terheli” – mondta. De „az alkohollal való káros visszaélés jelentős súlyosbító tényező az erőszakban, és ezt a szélesebb körű megelőzési erőfeszítéseink részeként kell kezelni.”

Cyril Ramaphosa elnök Fotó: MAGALI COHEN/Hans Lucas via AFP

A dél-afrikai elnök szerint a nők és lányok elleni erőszak csökkentése érdekében a rendőrségi intézkedéseken és a jogalkotáson túlmutató, mélyrehatóbb változásnak kell bekövetkeznie. Az erőszak „nem akkor kezdődik, amikor valaki ütésre emeli a kezét”, vagy amikor egy nőt megerőszakolnak vagy meggyilkolnak.

„Azzal a hozzáállással kezdődik, amely a nőket alacsonyabb rendűnek tekinti… abban a meggyőződésben, hogy a férfinak joga van irányítani a nőt. Akkor kezdődik, amikor a féltékenységet szerelemnek, az irányítást védelemnek, a kényszerítést pedig szeretetnek mondják. Akkor kezdődik, amikor egy férfi nem hajlandó elfogadni a »nem« szót.”

Ezt követően felszólította a férfiakat és a fiúkat, hogy vállaljanak vezető szerepet a nemi alapú erőszak felszámolásában. „A férfiak által elkövetett erőszak terhét a nőkre hárítottuk” – mondta Ramaphosa. Ezen változtatni kell, „a nők elleni erőszak megoldása nem lehet az, hogy a nőket még kevésbé szabadokká tesszük.”

Bár a dél-afrikai rendőrségi statisztikák nem különböztetik meg az áldozatokat nem szerint, a Dél-afrikai Emberi Jogi Bizottság közlése szerint idén április és június között 569 nőt öltek meg, és további 1 052-en élték túl a gyilkossági kísérletet a 62 milliós országban. (BBC)