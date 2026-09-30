„Andi nagyon ügyes” – és két közös cége van Mészáros Lőrinccel

Szerdán mutatta be a céginformációs szolgáltatással foglalkozó Opten Informatikai Kft. az új, mesterséges intelligencián alapuló céginformációs szolgáltatását. Az egyelőre Opten AI-nak hívott modult nagyjából két év előkészületet követő két hónapos fejlesztés után élesítették.

Fotó: Haász János

A mesterséges intelligencia az Opten cégnyilvántartásában szereplő adatokat használja – egyelőre, de gondolkodnak azon, hogy más, például jogi adatbázist is mögé tegyenek –, aminek köszöngetően nem kell tartani az AI-használat során gyakran szerzett negatív tapasztalattól: attól, hogy az AI valósnak mond hamis, kitalált tényeket. Az Opten AI, ha egzakt kérdéseket kap, akkor a cégadatbázisukban lévő adatok alapján teljesen valid, valós információkat közöl – mondja a szolgáltató. Erre építeni lehet akár egy több tízmilliós, utólagos fizetéses konstrukciójú szerződés aláírásakor, akár egy üzleti kör céges kapcsolatrendszerének feltárásakor.

A bemutatón demonstrálták is a szolgáltatás néhány képességét, majd mi is próbára tehettük a rendszert. Az egyik mintafeladat az volt, hogy mutassa be, a Várkonyi Andrea-féle Whitedog Media Kft.-nek hogyan alakult az árbevétele és a nyeresége az elmúlt öt évben. A rendszer grafikonra is tette az adatokat, miszerint bár a bevétele közel ötödével csökkent, a tavalyi év után is milliárdos nagyságrendű osztalékot vett ki.

„Andi nagyon ügyes”, summázhattuk a kapott adatokat, de van-e olyan cég, amiben nála nagyobb súlyú üzletemberrel közösködik, folytatódott a kérdéssor. „Igen. A Whitedog Media mellett Dr. Várkonyi Andreának két közös cége is van Mészáros Lőrinccel: az EKHO Belvedere Kft., valamint a Mészáros Agro Kft. (Felcsút), ahol 2021-2022 óta mindketten tagok több Mészáros családtag mellett” - kaptuk a választ, és az Opten AI azt sem felejtette el megjegyezni, hogy „Mészáros Lőrinc érdekeltségei nagyságrenddel nagyobbak”, sőt, fel is sorolta néhány vállalkozását.

Viszont, ahogyan bármilyen AI-t, ezt is nagyon pontosan kell kérdezni, derült ki egy másik próbán. Az érdekelt, hogyan alakult Jellinek Dániel cégeinek száma az utóbbi öt évben. Kiderült, hogy a rendszer külön tudja kezelni azokat a vállalkozásokat, amikben közvetlen tulajdona van, és azokat, amikben ő a kimutatható végső tulajdonos. Márpedig a különbség nála igen jelentős: 26 gazdasági társaságban jelenik meg direkt tulajdonosként, de ha a közvetve érdekeltségébe tartozó vállalkozásokat is beleszámoljuk, hatszor több, 189 cége van. Úgy viszont nem tudtunk rákeresni, hogy hány cége van a Volánbusz korrupciós ügyébe keveredett, és múlt héten letartóztatott nagyvállalkozónak - az AI ugyanis híreket nem csatol a nyilvántartásában szereplő adatokhoz, például nevekhez.