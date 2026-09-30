„Az utolsó koalíciós erők távozása az erbíli légitámaszpontról a katonai misszió sikeres lezárását jelenti” – közölte szerdán a Pentagon, miután bejelentették, hogy befejeződött az amerikai csapatok kivonása Irakból. Az MTI beszámolója szerint hozzátették, hogy hozzátették, hogy a további biztonsági fenyegetések megoldása, beleértve az Iszlám Állam terrorszervezet alvó sejtjeinek felszámolása mostantól az iraki biztonsági erők felelőssége.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője elmondta, hogy a kivonulás rendben zajlott. Úgy fogalmazott, hogy „ez Egyesült Államok kiáll az erős és szuverén Irak mellett, ami biztosítja határait, védi népét és kész mélyíteni vele kereskedelmi, diplomáciai és biztonsáégi együttműködését”.

Ali al-Zaidi iraki kormányfő közleményében azt mondta, a kivonulás új fejezetet nyit Irak történelmében, Kászim al-Arádzsi iraki nemzetbiztonsági tanácsadó pedig fontos mérföldkőnek nevezte a csapatok távozását. Irak már korábban bejelentette, hogy a csapatkivonás napját és a rá következő napot munkaszünetté nyilvánítja.

Az Egyesült Államok csapatai 2003-ban vonultak be először Irakba, ahol véget vetettek Szaddám Husszein diktatúrájának. 2011-ben kivonultak, majd 2014-ben, az iraki kormány kérésére visszatértek, hogy segítsék az iraki erőket az Iszlám Állam elleni küzdelemben. Az Egyesült Államok és Irak végül 2024-ben állapodott meg a végleges és teljes csapatkivonásról.