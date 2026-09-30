Bezárták a hullámvasutat, miután több mint száz esetben agysérülést okozhatott

A kaliforniai Six Flags Magic Mountain vidámpark bejelentette, hogy végleg leállítja és bezárja az X2 névre hallgató hullámvasútját, miután több mint száz ember állította, hogy agysérülést szenvedett miatta.

A BBC azt írja, azután döntöttek a végleges bezárás mellett, hogy perek is indultak. Az egyik, felpereseket képviselő ügyvédi iroda szerint a bezárásról a döntés „túl későn” érkezett, mert „ez semmit sem segít azoknak, akik már megsérültek”.

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A vidámpark ellen pert indító Dordick Law Corporation közlése szerint körülbelül 400 ember kereste meg őket, mind azt állítva, hogy a hullámvasút súlyos sérüléseket okozott náluk. Az iroda szerint „néhányuknak agyműtétre volt szüksége, és vannak, akik még mindig azért küzdenek, hogy visszakapják az életüket”.

Az eredetileg X néven ismert hullámvasút 2002-ben nyílt meg, de néhány hónappal később tervezési hibák kijavítása miatt bezárták. 2007-ben ismét bezárták, hogy a kocsikat könnyebb változatokra cseréljék. A következő évben X2 néven nyílt meg újra, azóta több mint 16 millióan ültek rajta.

2022-ben a 22 éves Christopher Hawley azután halt meg, hogy felült a hullámvasútra. A Halwey családját képviselő jogi iroda szerint a bezárás nem elég. Hawley családja augusztusban egyébként peren kívüli egyezséget kötött a vidámparkkal.