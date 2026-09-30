Egy órával a tervezett időpont előtt elhalasztották Christa Pike kivégzését

Mégsem végezték ki az amerikai Christa Pike-ot, mert a bíróság egy órával a kivégzés tervezett időpontja előtt úgy határozott, hogy több időre van szüksége az ügy átgondolásához. Egyelőre nem világos, hogy meddig tart a halasztás.

Christa Pike Fotó: HANDOUT/AFP

Pike 200 év után az első nő lett volna, akit kivégeznek Tennessee államban. A nőt 30 évvel ezelőtt ítélték el gyilkosságért, mert 18 éves korában az akkor 17 éves barátjával megölték az egyik osztálytársukat. Az ítélet óta kiderült, hogy Pike korábban szexuális erőszak áldozata volt, és mentális problémákkal is küzdött. Bipoláris zavarral és poszttraumásstressz-szindrómával diagnosztizálták.

A mostani bírósági döntés azért is érdekes, mert Pike kegyelmi kérvényét Tennessee állam kormányzója elutasította, a Legfelsőbb Bíróság pedig visszautasította a nő halasztás iránti kérelmét. (via BBC)