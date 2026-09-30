Összeverekedtek a pilóták, útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép

Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, fedélzetén közel 180 utassal. Az MTI beszámolója szerint Izraelben géprablástól tartottak, miután a repülőgép a 7500-as kódot adta le, ami gépeltérítést vagy jogellenes beavatkozást jelez, majd kiderült, hogy az irányváltoztatás oka a pilóták közti összetűzés volt, az egyik pilóta pedig véletlenül megnyomta a vészjelző gombot. A vészjelzés miatt az izraeli légierő vadászgépeket küldött a helyszínre.

Miután a két pilóta vitája verekedéssé fajult, percekig nem válaszoltak a földi irányítás jelzéseire. Úgy tudni, hogy egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben.

A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Tabuk repülőtér közelében észlelték, ahol később landolt. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter biztonsági konzultációt tartott.