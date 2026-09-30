Viszki, mankó, Fradi – eltemették Deák Bill Gyulát

A szertartás nyilvánosan zajlott, az énekes családja, barátai és zenésztársai mellett nagy számban jöttek el a rajongói is, hogy leróják kegyeletüket. Az ismertebb nevek között ott volt Hobó, Pataky Attila, Maróthy Zoltán és Takáts Tamás is. Aki nem fért be a ravatalozóba, odakint egy kivetítőn keresztül követhette az eseményeket.
Búcsúztató beszédet mondott többek között D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere, Koltay Gábor, az István, a király rendezője, Koltay Gergely, a Kormorán alapítója és Kubatov Gábor, az FTC elnöke, aki a beszédét azzal zárta, hogy „mindörökké blues, mindörökké Ferencváros!”
A motorostalálkozókon is rendszeresen fellépő énekes hamvait szállító halottaskocsit a Hell's Angels motorosai kísérték a ravatalozótól a sírig.