Egy AI-ágens most egy kanadai és egy amerikai kormányzati oldalt akart feltörni

A Transluce nevű AI-kutatócég arról számolt be, hogy mesterségesintelligencia-ágensek megpróbáltak feltörni egy kanadai és egy amerikai kormányzati weboldalt. A cég szerint a támadás sikertelen volt, a Reuters által idézett kanadai kormány szerint pedig semmi sem utal arra, hogy a rendszereiket feltörték volna.

A Transluce szerint már korábban megfigyelt, akkor az OpenAI-nak tulajdonított módszerekkel próbálták a kormányzati oldalakat feltörni, de a vállalat hozzátette, nem tudja kellő bizonyossággal az OpenAI-hoz kötni a mostani kísérleteket.

Fotó: Silas Stein/dpa Picture-Alliance via AFP

Az OpenAI azt közölte, tudomása van azokról a jelentésekről, amelyek szerint a vállalat modelljei „megpróbáltak hozzáférni a kanadai kormányzati weboldalakon nyilvánosan elérhető információkhoz”. A cég szóvivője hozzátette, hogy vizsgálják a jelentésben ismertetett megállapításokat, és előzetes tájékoztatást adtak a kormányzati vizsgálatot végző kanadai tisztviselőknek. Az AI fejlesztés elszabadulásáról itt írtunk bővebben. (Reuters)