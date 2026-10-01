Húszszorosára emelik Japánban az állandó tartózkodási engedély díját

Új jövedelmi, nyugdíjjal és japán nyelvtudással kapcsolatos követelményekkel, valamint az eddigi tartózkodási engedély díjának megháromszorozásával igyekeznek kezelni Japánban az egyre gyorsabb tempóban növekvő bevándorlást – írja a BBC. A hét elején hosszú sorok kígyóztak a bevándorlási hivatalok előtt, a kérelmezők igyekeztek még a díjemelés bevezetése előtt hozzájutni az engedélyükhöz.

Fotó: KAZUKI WAKASUGI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Idén júliusban, ötven éve először már volt egy ötszörös vízumdíj-emelés, az állandó tartózkodási díj pedig most elérte a 200 ezer jent, azaz a kicsit több mint 400 ezer forintot. Mindezekkel a hatóságok szerint az inflációt és az árfolyam-ingadozásokat akarták kompenzálni.

Az állandó tartózkodási engedélyre pályázóknak mostantól stabil, a japán átlagot elérő vagy azt meghaladó jövedelemmel is rendelkezniük kell – az éves átlagos háztartási jövedelem 5-6 millió jen, azaz 10-12 millió forint Japánban.

Azok a kérelmezők, akik anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy menekültként vannak nyilvántartva, bizonyos kedvezményekben részesülnek.

A bevándorlás mindig is érzékeny téma volt Japánban, miközben az ország idősödő népessége egyre inkább a külföldi munkavállalókra támaszkodik a munkaerőhiány kezelésére. 2025 végén a külföldi lakosok száma már meghaladta a 4,12 milliót, ami 9,5 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.

Takaicsi Szanae a törvény bevezetése előtt néhány nappal azt írta, a kormány elismeri a lakosság egy részének aggodalmát és igazságtalanságérzetét a külföldiek számának növekedése kapcsán.