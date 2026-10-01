Húszszorosára emelik Japánban az állandó tartózkodási engedély díját

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Új jövedelmi, nyugdíjjal és japán nyelvtudással kapcsolatos követelményekkel, valamint az eddigi tartózkodási engedély díjának megháromszorozásával igyekeznek kezelni Japánban az egyre gyorsabb tempóban növekvő bevándorlást – írja a BBC. A hét elején hosszú sorok kígyóztak a bevándorlási hivatalok előtt, a kérelmezők igyekeztek még a díjemelés bevezetése előtt hozzájutni az engedélyükhöz.

Fotó: KAZUKI WAKASUGI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Idén júliusban, ötven éve először már volt egy ötszörös vízumdíj-emelés, az állandó tartózkodási díj pedig most elérte a 200 ezer jent, azaz a kicsit több mint 400 ezer forintot. Mindezekkel a hatóságok szerint az inflációt és az árfolyam-ingadozásokat akarták kompenzálni.

Az állandó tartózkodási engedélyre pályázóknak mostantól stabil, a japán átlagot elérő vagy azt meghaladó jövedelemmel is rendelkezniük kell – az éves átlagos háztartási jövedelem 5-6 millió jen, azaz 10-12 millió forint Japánban.

Azok a kérelmezők, akik anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy menekültként vannak nyilvántartva, bizonyos kedvezményekben részesülnek.

A bevándorlás mindig is érzékeny téma volt Japánban, miközben az ország idősödő népessége egyre inkább a külföldi munkavállalókra támaszkodik a munkaerőhiány kezelésére. 2025 végén a külföldi lakosok száma már meghaladta a 4,12 milliót, ami 9,5 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.

Takaicsi Szanae a törvény bevezetése előtt néhány nappal azt írta, a kormány elismeri a lakosság egy részének aggodalmát és igazságtalanságérzetét a külföldiek számának növekedése kapcsán.

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