Pete Hegseth hadügyminiszter felkérte Elon Muskot, hogy vizsgálja meg a hadviselés jövőjét az amerikai kormány számára

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter bejelentette, hogy Elon Musk társelnökként vesz részt egy, a hadviselés jövőjét vizsgáló kormányzati projektben. Musk mellett a projektet Palmer Luckey, az Anduril védelmi technológiai vállalat vezérigazgatója, valamint Newt Gingrich, a képviselőház korábbi republikánus elnöke irányítja.

A Meridian projektnek nevezett kezdeményezés célja a minisztérium közleménye szerint „a következő generációs harctéren elérendő abszolút technológiai fölényhez szükséges képességek meghatározása”. A kezdeményezés keretében azt fogják vizsgálni, hogyan alkalmazhatja az amerikai hadsereg az új technológiákat, illetve miként folytathat hadműveleteket eddig kiaknázatlan terepeken, többek között a föld alatti mélységekben és a Holdon – közölte a védelmi minisztérium. A négy hónapos projekt végén egy nyilvános jelentésben fogják közzétenni az ajánlásokat.

Elon Musk Fotó: MICHAEL GONZALEZ/Getty Images via AFP

„A mesterséges intelligencia, az autonóm rendszerek, az irányított energiájú fegyverek, a robotika és a biotechnológia, valamint más kritikus csúcstechnológiai területek gyors fejlődésének vagyunk tanúi. Ezek az új területek, hadviselési módszerek és technológiai fejlesztések együttesen alapjaiban változtatják majd meg a hadviselés jellegét” – írta Hegseth közleménye. „A globális fölény megőrzése érdekében az Egyesült Államoknak előre kell látnia a jövő hadműveleti környezetét, és határozottan kell cselekednie az azokban való dominanciához szükséges eszközök kifejlesztése érdekében.”

Egyébként sem Musk, sem Palmer Luckey nem tekinthető a hadviselés jövőjét pártatlanul vizsgáló szakértőnek. Mindkettejük vállalata jelentős szerződésekkel rendelkezik a védelmi minisztériummal, az Anduril pedig olyan termékeket értékesít az állami szférában, amelyeket a vállalat a hadviselés legújabb technológiai vívmányaiként hirdet. A Hegseth által megnevezett trió harmadik tagját, Newt Gingrichet az első Trump-kormány idején nevezték ki a védelmi politikai tanács tagjává, ám Joe Biden elnökké választása után kevesebb mint három hónappal elbocsátották.

Musknak nem ez lesz az első együttműködése a Trump-adminisztrációval, korábban a kaotikusan működő, úgynevezett Kormányzati Hatékonysági Minisztériumot (Department of Government Efficiency, DOGE) vezette, itt eltöltött rövid, de intenzív időszaka alatt jelentősen leépítette a szövetségi ügynökségeket, de a meghirdetett költségcsökkentési célokat nem sikerült teljesíteni. A DOGE éléről való távozását Donald Trumppal való látványos szakítása kísérte, de a jelek szerint újra szent köztük a béke. (Guardian)