Tűz ütött ki a Medikémia szegedi telephelyén

Tűz ütött ki a Medikémia Zrt. szegedi telephelyén csütörtökön dél körül, írja a Webrádió című szegedi portál. A közösségi médiában megosztott fotókon és videókon látható, hogy sűrű füstfelhő gomolyog a helyszín felett.

Fotó: Facebook / SZEGEDEN láttam 👀 és hallottam👂🏻

A lap információi szerint a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a Zsámbokréti soron keletkezett tűz füstje egy kilométerről is jól látható, a környéken lakók pedig folyamatos robbanásokat hallanak. Úgy tudják, hogy az üzem területén benzin- és alkoholszármazékok éghetnek. A szegedi tűzoltók a Csongrád-Csanád megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat.

A vállalat honlapja szerint vegyi anyagok, főként aeroszolos termékek gyártásával foglalkozik. A telephelyen egy kisebb üzemegységben keletkezett tűz, amit viszonylag hamar körül tudtak határolni – mondta a Telexnek a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, aki épp a helyszínre tartott.