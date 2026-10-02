60:26 arányban vezet, de május óta 9 százalékot veszített támogatottságából a Tisza a 21 Kutatóközpont szerint

A májusi közepi mérése után ma tett közzé friss adatsort a pártpreferenciákról a 21 Kutatóközpont. A többi intézethez hasonlóan ők is azt az eredményt kapták a felmérés során, hogy

a Tisza támogatottsága a választás utáni rekordszintről némileg csökkent,

ebből valamennyit tudott profitálni a Fidesz, de kevesebbet, mint amekkora a Tisza vesztesége,

a két párt között így is óriási a különbség,

a Mi Hazánk erősödött, a többi, parlamenten kívüli párt eltűnt.

És most a számok: a 21-nél a pártot választani tudók között a májusi 69:23 után most 60:26 a Tisza előnye, a Mi Hazánk az akkori 6 százalékról 11 százalékra erősödött. A pártválasztó biztos szavazók között az előző mérés 71:21-es különbsége 62:26-ra csökkent, a Mi Hazánk itt 10 százalékon áll. A két adatsor közötti csekély vagy – a Fidesz esetében - nulla különbség azt is jelzi, hogy a pártok hívei továbbra is elkötelezettek abban a tekintetben, hogy ha választás lenne, elmennének szavazni.

(Ábránkon a cím alatt sárga menüsorban lehet váltogatni a teljes népesség, a pártválasztók és a biztos pártválasztó szavazók közötti pártpreferencia-adatokat.)

Végül ha a teljes népességet nézzük: itt ugyancsak 9 százalékpontot veszített a Tisza, de még így a választókorú magyarok picivel több mint fele támogatja. A Fidesz feljött 23 százalékra, de ez a 21 Kutatóközpont méréseiben a második legrosszabb eredménye a májusi 20 százalék után. A Mi Hazánk erősödése a teljes népességben is látványos. (via 24.hu)