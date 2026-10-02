A Női Digitális Polgári Kör társalapítója Orbán ellen fordult

„A választást nem a jobboldal veszítette el, hanem Orbán Viktor. Mert a jobboldal ott volt, nem az emberek hiányoztak. A szavazók nem a haza szeretetét utasították el, nem is a családot és nem a keresztény értékeket. A választók egy rendszert utasítottak el, ahol a hűség többet ért, mint a hozzáértés, és ahol a kritika árulás lett. A jobboldal nem veszített, felszabadult, és mostantól rajtunk múlik, merre indulunk tovább.”

Ezt mondja videójában Isky Annamária, aki nem akárki: a Női Digitális Polgári Kör társalapítója. Facebook-oldalán így mutatkozik be: „Művésznevem: Intellektuális Pezsgőtabletta. Hiszek a zsidó-keresztény európai kultúrában, politikában, a hagyományőrzésben, a magyar és európai értékközösségben. Magyarország a konzervatív és keresztény értékek bástyája. Várvédők vagyunk.”

Isky annak a Steiner Attilának a felesége, aki Magyar Péter ellenfele volt a XII. kerületben, és az egyik legnagyobb fideszes vereséget (63:29) szenvedte el a tavaszi országgyűlési választáson.

Előzetesen ez tűnt az egyik legizgalmasabb választókerületi meccsnek. Az amúgy visszafogott szakpolitikusként ismert Steiner ugyanis rárúgta az ajtót Magyarra. „Szia Magyar Péter! Évtizedek óta jól ismerjük egymást, és nagyon örülök, hogy egyéniben indulsz a 3-as vk-ban a választásokon. Vk elnökként alig várom, hogy nyíltan beszéljünk a régi ügyeidről” – írta a Facebookon, és egy képet is mellékelt a régi időkről, amikor a Steiner- és a Magyar-házaspár összejárt. (Steiner akkor volt politikai tanácsadó az Európai Parlamentben, amikor Magyar Péterék is kint éltek.)

És még Steiner felesége, Isky Annamária is posztolt egy 2018-as képet négyükről, a szövegben meg arra utalt, hogy férjével Varga Judit mellett vannak: „Alakul a buli. Kontrasztok nélkül nincs szintézis. Hajrá Hegyvidék! Táncrend: 3+1.”

Az ígéretes kezdet ellenére Steineré volt az egyik legszürkébb kampány, a keménykedő Facebook-posztjából az égvilágon semmi nem köszönt vissza. Pont olyan unalmas volt, ahogy az ember egy szakpolitikus kampányát elképzeli.

Fotó: Molnár Kristóf/444

Az egyetlen kiemelkedő pillanat egy Varga Judittal közös fotó volt a Hegyvidéki Polgári Bálon, ezzel azért választást nyerni nem lehet.

Isky friss posztja nem maradt visszhangtalan a jobboldalon. Szakács István fideszes influenszer, mintegy bizonyítva a DPK-társalapító azon szavait, hogy a jobboldalon a kritika árulás lett, Facebook-posztjában lemondásra szólította fel. „Teljességgel elfogadhatatlan az a kijelentése, hogy miközben társainkat bebörtönzik, embereket hurcolnak el, ő arról beszél, hogy a jobboldal »felszabadult« – írta. – Az is elfogadhatatlan számomra, ahogyan Orbán Viktorról beszél, mintha ő túszul ejtette volna a közösségünket, miközben annyit tett ezért a közösségért. Én nem vagyok hajlandó vele semmilyen közösséget vállalni. Ahová ő akar tartozni, oda én semmiképpen sem akarok tartozni!"