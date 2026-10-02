A Revolut újraírta a feltételeket: decembertől szünetelheti a devizaváltást

Új korlátozásra készül a Revolut, december 3-tól átmenetileg szünetelheti a devizaváltást, írja a Bankmonitor a Revolut-ügyfeleknek kiküldött levél alapján. Az értesítés szerint olyan rendelkezés kerül a szerződési feltételekbe, ami súlyos piaci események idején lehetővé teszi a devizaváltás ideiglenes szüneteltetését.

Fotó: MARCIN GOLBA/NurPhoto via AFP

A levél négy ilyen helyzetet sorol fel:

szélsőséges piaci árfolyammozgások,

likviditási korlátok,

nem elérhető átváltási árfolyamok,

a Revoluton kívül álló technikai vagy rendszerhibák.

A részletes feltételek szerint a korlátozás az érintett devizával végzett, más Revolut-ügyfeleknek küldött, devizaváltást igénylő belső átutalásokra is kiterjedhet. Ha tehát valaki forintból szeretne eurót küldeni egy másik revolutosnak, a pénzküldés is elakadhat.

Az viszont nem következik a szerződési feltételek változásából, hogy minden forintgyengülésnél leállna a pénzváltás. A rendelkezés csak a rendkívüli piaci és technikai helyzetekre vonatkozik. Az érintett deviza elérhetetlenségét az appban jelzik, a Bankmonitor szerint azonban a szüneteltetés konkrét időtartamát ez a pont nem határozza meg.