Az összes biztonsági őr feketén dolgozott egy egyetemi rendezvényen

Súlyos foglalkoztatási szabálytalanságot tártak fel egy rendezvénybiztosítást végző cégnél az adóhivatal revizorai, közölte a NAV pénteken. Egy egyetemi rendezvényen egyetlen biztonsági őrt sem jelentettek be, így a szabálytalanságok miatt jelentős bírság vár a cégre. Azt nem közölték, hogy melyik egyetem milyen rendezvényéről volt szó, és nem nevezték meg az érintett biztonsági céget sem.

Képünk illusztráció.

A közlemény szerint az egyetemi rendezvényen összesen tizenhat biztonsági őr végzett munkát, de egyikük sem volt bejelentve, vagyis mindannyian szabálytalanul dolgoztak ott. A szabálytalanságok miatt az ügyben több mint 10 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható. A NAV közleményét idézve az MTI azt írja: a szabályos foglalkoztatás nem csak adminisztratív kérdés: a közterhek megfizetése, a munkavállalók jogainak, szociális biztonságának védelme, valamint a tisztességes versenyhelyzet feltételeinek biztosítása szempontjából is alapvető.