Gyilkosság volt a II. kerületben

Csütörtök este nyolc körül érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy II. kerületi társasház lépcsőházában egy férfi a nagymamájával veszekszik hangosan kiabálva. A Police.hu-n megjelent közlemény szerint „a rendőrök azonnal a helyszínre mentek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni, a helyszínen meghalt”.

A körülmények alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja.

A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.