Hajdú Péter nem érti, miért vádolják szexuális erőszakkal a 60 éves ismerősét, aki rányomult kiskorú alkalmazottjára

„De amikor egy ilyen kis ártatlan kis mazsolát képzelünk el, azért az nem ő” – mondta Horváth József a kapcsolatuk idején még kiskorú lányról, akit az ügyészség szerint nemcsak megerőszakolt, hanem hónapokon keresztül zaklatott is. A 60 éves borász-vendéglátós egészen zavarba ejtő interjút adott Hajdú Péternek, aki több mint egy órán keresztül értetlenkedett azon, hogy miért akarja az ügyészség fegyházba küldeni a vállalkozót, ha az általa mutatott videók és üzenetek alapján szerelmi kapcsolat fűzte a lányhoz.

Horváth úgy sétált be Hajdú stúdiójába, hogy korábban már több lap is megírta az ügyét. Tudni lehetett, hogy az ügyészség minősített szexuális erőszakkal, zaklatással, személyi szabadság megsértésével és szexuális kényszerítéssel vádolja, és 14 év fegyházbüntetést kért rá arra az esetre, ha beismeri a bűnösségét és lemond a bírósági tárgyalásról. A vád szerint a férfi 2023-ban zaklatta az akkor 16 éves alkalmazottját.

„A vádlott a munkavégzés során hónapokig, rendszeresen szóval, testi érintésekkel zaklatta a sértettet, aki eleinte ellenállt. Azonban addig zaklatta, hogy már nem tudott kitérni a főnöke erőszakos közeledése elől és végül a tiltakozása ellenére, pszichikai nyomás hatására szexuális aktust létesített a férfival. Ezután meg akarta szakítani a kapcsolatot a férfival, azonban nem hagyta azt, hónapokon keresztül zaklatta, az általa látogatott helyeken, szórakozóhelyen, a sértett lakása és iskolája környékén megjelent, követte őt, a határozott elutasítása ellenére szerelmével traktálta” – idézett a vádiratból a Blikknek az ügyészségi szóvivő.

A férfi 2025-ben három hónapot előzetes letartóztatásban töltött, később bűnügyi felügyeletbe került, de jelenleg már szabadlábon védekezik. A bíróság távoltartást is elrendelt vele szemben, amit azonban később megszegett. Horváth a Blikknek nyilatkozott először. Azt mondta, ártatlannak tartja magát, és szerinte a lány szülői ráhatásra fordult ellene. Majd pár nappal később bement Hajdú műsorába.

„Ártatlan volt még?”

Hajdú a műsor elején elmondta, hogy ismerik egymást Horváthtal, majd rögzítette a kiindulópontját, miszerint nem érti, mi történik. „A blikkesek átküldtek egy videót, amin a hölggyel gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlenül szerelmi kapcsolatban vagy. Éppen ölelkezve játszotok, fiatalító filtert tesz az arcodra, és meg is puszil. Szóval nem nagyon látom egyelőre azt, hogy ezt a hölgyet az akaratán kívül zaklattad, megerőszakoltad, illetve követted volna lépten-nyomon.”.

Hajdú Péter és Horváth József Grafika: Kiss Bence/444

Horváth az interjúban két módon próbálta védeni magát. Egyrészt kijelentette, hogy soha nem ért hozzá olyan emberhez, aki nem volt vele kapcsolatban, maximum csak flörtölt, viccelt a nőkkel. Másrészt pedig azt próbálta sejtetni, hogy igazából a lány közeledett felé. Azt mondta, hogy a lány „elég szenvedélyes, elég kezdeményező”, akivel egyes esetekben „nagyon rövid idő alatt nagyon komoly dolgok történtek”, vele pedig „nagyon kis rámenős volt”.

A férfi az első csókról alaposan beszámolt. Azt mondta, amikor másodszor kérdezte meg a lánytól „a feszültség oldása miatt”, hogy szerelmes-e belé, akkor azt a választ kapta, hogy „nem, csak nagyon bírlak”. Horváth szerint a lány ezután kifutott a helyiségből, majd három perc múlva visszajött, és „öt centiről” nézte, ahogy főz. Ekkor hajolt oda hozzá, hogy megcsókolja.

Ennél már csak az a rész volt szürreálisabb, amikor gondoskodásának alátámasztására felhozta, hogy szeretne a feleségéről beszélni, akiről érzékeny egészségügyi információkat is elmondott.

„Nagyon szeretjük, vigyázunk rá, olyan, mintha a gyerekem lenne. Meghalnék érte. Akkor tudta meg az ügyemet, amikor a barátnői bementek hozzá a kórházba, és elmondták neki, hogy elvittek a börtönbe. Rosszul is lett egyébként. Többször volt már halálközeli állapota. Az elmúlt öt évben évente nagyjából tíz hónapot töltött kórházban, de én látogattam rendesen. Azért elég gondoskodó vagyok.”

Horváth értelmezése szerint a történtekből egy „klasszikus ügyet próbálnak kreálni”, miszerint van a fiatal és az idősebb ragadozó, aki őt befolyásolja. Ezt azonban tagadja, mert szerelmes verseket írt a lánynak, és ő is kapott tőle verseket. Azért ad interjút, hogy kiderüljön az igazság, mert szerinte mindenhol érződött az elfogultság. Hajdú azt mondta, az ilyen ügyek esetén „mindenkiben van egy percepció” azzal kapcsolatban, hogy ki mond igazat, és „általában mindenki a fiatal lánynak hisz”. Szerinte azért áll mindenki az áldozat oldalán, mert „az áldozathibáztatás meg a relativizálás ilyenkor nagy bűn”.

Horváth azzal is érvelt, hogy azért sem zaklathatta a lányt, mert 50 ezer üzenetet küldtek egymásnak. „Nehéz így zaklatni valakit, mert ha háromszor valaki olyat mond nekem, akkor letiltom”. Szerinte az iratokba 100, szövegkörnyezetből kiragadott üzenetet raktak be.

Hajdú az interjú végén is ugyanolyan értetlenül állt a helyzet előtt, mint a legelején. Még azt is hozzátette, hogy „ha ez valóban megerőszakolás lett volna, akkor rohan haza, rohan a rendőrségre, és azt mondja, hogy úristen, megerőszakolt a főnököm. Ehhez képest utána még így szerelmem, úgy szerelmem, és még 70 alkalom (szex – a szerk.). Ezért sántít ez a sztori nekem.”

Azt is mondta, hogy az első cikk elolvasása után azt gondolta, Horváth csak védekezik, és valóban megtörtént az erőszak. A videók megnézése után azonban elgondolkozott azon, hogy lehet, Horváth az áldozat.

„Ráadásul te egy olyan ember vagy, akiről még a nemzetközi sajtó is írt. Eddig a siker kovácsa voltál a szakmádban. Gyakorlatilag a fél ország ismeri az éttermedet Fertőrákoson, és a borászatod is ismert. Szóval nem arról voltál, és vagy nevezetes, hogy szexuális ragadozó lennél. Ezért tényleg azt kívánom, hogy derüljön ki az igazság.”

Hajdúnak régen sem ment

Miután az interjú miatt többen is felháborodtak, Hajdú egy rövid videóban reagált. Azt mondta, amíg nincs jogerős ítélet, addig Horváthot megilleti az ártatlanság vélelme, ezért arra kér mindenkit, hogy ne prejudikáljon. Azért készítette el az interjút, hogy „közelebb kerüljünk a történethez”, és nem felmenteni, hanem kérdezni akarta a férfit. Látta a Horváth által bizonyítékként hivatkozott videókat és üzeneteket, ezeket természetesen nem hozta nyilvánosságra, de riporterként nem tehetett úgy, mintha nem léteznének. Azt mondta, ha a sértett megkereste volna, őt is ugyanúgy kérdezte volna, mint Horváthot.

„Riporter vagyok. Az a dolgom, hogy kérdezzek, és megpróbáljam megérteni a történetet. Nem az, hogy ítéletet hirdessek.”

Hajdú korábban több interjújában is bizonyította, hogy nem tudja rendesen kezelni a kapcsolaton belüli erőszakról szóló történeteket. Amikor 2010-ben interjút készített Papadimitriu Athina énekesnővel, az összes, áldozathibáztatásra épülő toposzt megjelenítette. Többek között olyan kérdéseket tett fel, minthogy „te adtál erre okot?” és „de akkor miért nem mentél el, amikor kilenchónapos terhesen megvert?”.

Az áldozathibáztatás a Palácsik Tímeával készített 2011-es interjújában is megjelent. A Damu Roland által megerőszakolt és megvert nőtől olyanokat kérdezett, hogy „miért nem hagyta ott az első pofonnál?”

Egy 2020-as interjúban pedig alkohol segítségével csalt ki szaftos információkat Demcsák Zsuzsától. Hajdú elismerte, hogy pszichológussal is egyeztetett a műsor tematikájával kapcsolatban, és azt hallotta, hogy alkohol mellett az ember 1-2 óráig sem tudja tartani magát a felvett szerephez. A borozós interjúban Demcsák végül azt mondta, megcsalta a volt férjét.