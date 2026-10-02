Papíráru, ruhák, vitaminok – megjelent a rendelet, mire költhető az 50 000 forintnyi iskolakezdési utalvány

A csütörtök éjszakai Magyar Közlönyben megjelent a rendelet arról, hogyan, hol és meddig lehet felhasználni a beiskolázási támogatás második részét, az 50 000 forintnyi utalványt. A legfontosabb tudnivalók:
A jogalkotó az iskolaszer fogalmát meglehetősen széles körben határozta meg, a rendelet I. mellékletében lévő lista 74 termékcsoportot sorol fel. A hagyományos papírbolti termékek (írópapír, díszpapír, boríték, füzet, jegyzettömb, térkép, naptár, írószerek stb.) mellett többek között kötött ruhákat, tornafelszerelést, vitamint és táplálékkiegészítőt is lehet venni. Vásárolható az utalványokból számológép, de akár pendrive, számítógép és perifériái is. A fogyatékossággal élőkre is gondoltak a lista összeállításának, hangoskönyv-lejátszó, kézi pontozó, braille tábla, ortopédiai eszközök is szerepelnek rajta, de szemüvegre, nagyítóra vagy digitális nagyítóra is költhető az utalvány.