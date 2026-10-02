Papíráru, ruhák, vitaminok – megjelent a rendelet, mire költhető az 50 000 forintnyi iskolakezdési utalvány

A csütörtök éjszakai Magyar Közlönyben megjelent a rendelet arról, hogyan, hol és meddig lehet felhasználni a beiskolázási támogatás második részét, az 50 000 forintnyi utalványt. A legfontosabb tudnivalók:

az utalványokat 6 darab 5000 forintos, 6 darab 2000 forintos és 8 darab 1000 forintos címletben kapják az arra jogosultak,

a külön élő, közös szülői felügyeletet gyakorló szülők ugyanilyen címletekből 3-3-4 darabokat kapnak,

a posta fogja őket kézbesíteni, idén november 30-ig kell a kézbesítést megkísérelni,

aki nem kapja meg, annak a kincstárnál kell kérni az ismételt kiküldést, erre január 8-ig van ideje,

az utalványokat 2027. március 15-ig lehet levásárolni, abból iskolaszert lehet venni,

és azok nem válthatók át készpénzre „sem részben, sem egészben”, magyarul visszajárót sem adnak belőle.

A jogalkotó az iskolaszer fogalmát meglehetősen széles körben határozta meg, a rendelet I. mellékletében lévő lista 74 termékcsoportot sorol fel. A hagyományos papírbolti termékek (írópapír, díszpapír, boríték, füzet, jegyzettömb, térkép, naptár, írószerek stb.) mellett többek között kötött ruhákat, tornafelszerelést, vitamint és táplálékkiegészítőt is lehet venni. Vásárolható az utalványokból számológép, de akár pendrive, számítógép és perifériái is. A fogyatékossággal élőkre is gondoltak a lista összeállításának, hangoskönyv-lejátszó, kézi pontozó, braille tábla, ortopédiai eszközök is szerepelnek rajta, de szemüvegre, nagyítóra vagy digitális nagyítóra is költhető az utalvány.