Kezdeményezték a II. kerületben a nagymamáját megölő férfi letartóztatását

A Fővárosi Főügyészség szombaton kezdeményezte a II. kerületi gyilkosság ügyében gyanúsított férfi letartóztatását – írja a Fővárosi Főügyészség Sajtóosztálya. Indoklásuk szerint azért, hogy „a férfi jelen legyen az eljárásban, azt ne veszélyeztesse, illetve kizárható legyen a bűnismétlés lehetősége”.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra csütörtökön este nyolc órakor érkezett bejelentés, hogy egy II. kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, és a nagymamájával veszekszik. A rendőrök és mentők miután kiérkeztek a helyszínre, a társasház udvarán találtak rá a nőre, azonban már nem tudtak rajta segíteni, így a helyszínen meghalt.

A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak, majd a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást. A nyomozási bíró szombaton dönt az ügyészség letartóztatási indítványáról.