Második világháborús robbanótestet találtak a Szabadság hídnál

Feltehetően második világháborús robbanótest került elő a fővárosban a Szabadság hídnál, a tűzszerészeti művelet idejére a rendőrség a területet száz méter sugarú körben kiürítette és lezárta - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel.

A feltételezett robbanótestre járókelők bukkantak a Szabadság hídtól körülbelül száz méterre, a Duna-parton. A rendőrség a területet száz méter sugarú körben lezárta és kiürítette. A lezárás érintette a közelben állomásozó hajót és a sétálóutat is, körülbelül ötven embernek kellett elhagynia a területet. (MTI)