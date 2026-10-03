Orosz dróntámadás miatt halt meg az OTP egyik kijevi munkatársa

Kijevet napok óta, gyakorlatilag szünet nélkül érik orosz támadások. A város energetikai infrastruktúrája is a célpontok között van. Szombaton orosz légicsapás érte a Dnyipro folyón átívelő Északi Hídat, a támadás megrongálta a híd felszínét, illetve egy trolibuszkábelt. A hidat lezárták a forgalom elől. A fővárosban több helyen robbanásokat lehetett hallani hajnalban és drónok is feltűntek.

Pénteken az OTP Bank egyik kijevi munkatársa is meghalt egy dróntámadásban. A 26 éves nő az OTP Bank Ukraine egyik bankfiókjában dolgozott ügyfélszolgálati szakértőként. A bank a Telexnek azt írta, hogy az OTP minden anyagi és erkölcsi támogatást megad az áldozat családjának.