Összeomlott egy szórakozóhely Spanyolországban, több tucatnyian megsérültek

Az ország északi részén, Pamplonától mintegy száz kilométerre nyugatra lévő Ra Riojában a szombatra virradó éjszaka összedőlt egy bár.

Fotó: Guardia Civil

A Sun azt írja, hogy nagyjából ötven ember volt a Tempranillo Bar nevű szórakozóhelyen a szerencsétlenség idején.

A hatóságok tájékoztatása szerint közel harminc embert kellett kimenteni a helyiségből, miután hatalmas épületdarabok eltorlaszolták a kijáratot. Közülük tizenegy sérültet szállítottak kórházba.

A sebesültek állapotáról és arról, hogy milyen súlyosak a sérülések, egyelőre nem közöltek hivatalos információt. A Sun úgy tudja, hogy egy ember szenvedett nyílt törést a lábán, a többiek könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A baleset részeseinek elmondása szerint először a bár padlózata, majd a mennyezete szakadt be, írja a Reuters. A rendőrség vizsgálatot indított az eset okának tisztázására.