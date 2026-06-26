A Magyar Jeti Zrt. 2025-ös gazdálkodása

A Magyar Jeti Zrt. már 13 éve az ország meghatározó digitális tartalomszolgáltatója. 2025 végére közel 80 fős stábunk három online kiadványt készít: ezek a 444, a Qubit, és a Lakmusz. Mindhárom kiadvány gerince az írott tartalom, ami mellett rengeteg audio- és videotartalmat készítünk, aktívak vagyunk a legnagyobb közösségi platformokon, különleges könyveket adunk ki, és közösségi rendezvényeket is szervezünk.

A működésünkhöz szükséges forrásokat három bevételi csatorna biztosítja:

1) Olvasói bevételek. Ide értjük a 444 Kör és a Qubit plusz programok tagi (előfizetési) bevételeit, az olvasói támogatásokat, az olvasóknak értékesített nyomtatott- és márkázott termékeinket, valamint élő rendezvényeink bevételét is.

2) Hirdetési bevételek. Ide értjük mind a külsős értékesítő partnerünk, az Adaptive Media, mind pedig a saját reklámértékesítésünk révén eladott hirdetések bevételeit, függetlenül a formátumoktól, az értékesítés logikájától, vagy a használt technológiai megoldásoktól.

3) Intézményi együttműködésekből származó bevételek. Ezek jellegükben sokfélék: legjellemzőbben pályázati hozzájárulások tartalmi projektekhez (kiemelt példák az EU társfinanszírozásával működő Lakmusz kiadvány és a TEFI projekt), kisebb részben pedig üzlet- és termékfejlesztési együttműködések illetve céltámogatások (pl. Google, Thomson Foundation).

4) Egyéb bevételek

Kisebb tételek, pl. jogdíjbevételek, továbbszámlázások

2025-ben a Magyar Jeti Zrt. üzleti modelljének három fő pillére az alábbiak szerint járult hozzá a működésünkhöz:

Olvasói bevételeink összesen közel 933 millió forintjából 2025-ben 7,2%, mintegy 67,3 millió forint volt támogatás, a többi pedig árbevétel, ami előfizetésekből és termékértékesítésből származott, utóbbi részeként kezeljük annak a már tucatnál is több rendezvénynek a bevételeit, melyeken élőben találkoztunk a 444 és a Qubit olvasóival, nézőivel, támogatóival.

Hirdetési bevételeink három csatornán érkeznek:

– külső értékesítési partnerünktől, az Adaptive Mediától,

– automata platformokról

– és saját reklámértékesítési tevékenységből.

Intézményi (pályázati- és együttműködési) projektjeink részben elő-, részben utófinanszírozottak, ezeket az érvényes számviteli szabályok szerinti időpontban szerepeltetjük bevételeink között.

A 2025-ös évre a könyvviteli szabályok szerint elszámolt intézményi bevételeink megoszlása:

*A 2025-ös évben több olyan éveken átívelő projektünk is befejeződött, amelyek számviteli zárása jelentőssé teszi az „intézményi források” tárgyévi értékét, miközben a kapcsolódó munkát több éven keresztül végeztük. Ez természetesen az ilyen források éven belüli arányát is rendhagyóan megemeli, a tárgyévre eső kontribúció ennél szerényebb.

Legfőbb kiadásaink a 2025-ös évben:

Az anyagjellegű ráfordítások legnagyobb tételei a bérleti díjak, marketing kiadások, IT szolgáltatások, beszállítóink-, pénzügyi szolgáltatóink díjai.

A személyi jellegű ráfordítások képezik természetesen messze a legnagyobb kiadási tételünket: ebben szerepel valamennyi munkatársunk minden állandó és egyedi juttatása, rendszeres, éves és eseti jutalmak, kiküldetési napidíjak, valamint a mindhárom kiadványban nagyszámú külsős közreműködő megbízási díjai – és a mindezekhez kapcsolódó közterhek.

A 2025-ös beszámolónk beadásakor, 2026-ban az alábbiak a legjelentősebb, aktív intézményi támogatású projektjeink:

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A Magyar Jeti Zrt. a 2025-ös üzleti évet 130 millió forintos nyereséggel zárta, osztalékot nem fizetett.

A társaság 2024-es eredményét és tartalékainak egy részét 2025 elején saját részvények vásárlására fordította. Korábbi kisebbségi befektetőnk, az MDIF DNV nevű befektetési alapja kivásárlásával a Magyar Jeti Zrt. 10+1 éves befektetői ciklust lezárva 2025 tavaszán vált újra 100%-ban hazai tulajdonú kiadóvá: jelenlegi egyedüli részvényese a PlanCman Kft., melynek tagjai Kardos Gábor és Uj Péter.

A Magyar Jeti valamennyi kiadványa teljes szerkesztői autonómiát élvez, tartalmainkról magunk döntünk, szerkesztői tevékenységünkbe sem hirdetők, sem intézményi finanszírozó partnerek, sem politikai vagy más szervezetek nem szólhatnak bele.

A 444, a Qubit és a Lakmusz sem működhetne a Kör tagok nélkül! Minden nap igyekszünk bizonyítani, hogy az újságírás érték, és valódi hatása van mindannyiunk életére.